Lukuaika noin 10 min

Kello 2.24 on pakko antaa periksi. Äiti luonto on päättänyt, että tänä yönä ei ole showta, vaikka puitteet ovat kohdillaan: kirkas taivas, kiristyvä pakkanen, ja magneettikentän varaus on negatiivinen, mikä lupaa korkeampaa aktiivisuutta yötaivaalle. Aurora hunting -reissuja järjestävä yrittäjä Aki Mikkola ei silti haluaisi luovuttaa vielä, vaikka olemme odottaneet taivaantulia ilmaantuvaksi tällä laavupaikalla Ounasjoen rannalla jo iltayhdeksästä alkaen. Mikkolan bisneksen kulmakivi kun on, että hän todellakin jahtaa revontulia: seuraa avaruussäätä keräävää dataa useista eri lähteistä ja seuraa alan harrastajien keskusteluja, soittelee ympäri Lapin lääniä sukulaisille ja ystäville ja tiedustelee pilvitilannetta. Kun kaikki merkit näyttävät siltä, että ilta on otollinen tulille, hypätään pikkubusseihin, suunta on kulloinkin sinne, missä taivas on kirkkaimmillaan ja valosaaste heikoimmillaan. Ajoa voi tulla jopa parisataa kilometriä. Tänä iltana olemme ajaneet noin 30 kilometrin päähän Rovaniemen kaupungin valoista. Kaksi pikkubussia on täynnä ulkomaalaisia turisteja: perheet Kiinasta, Taiwanista ja Maltalta, pariskunta Espanjasta. Odotukset ovat korkealla, ja Mikkolan palvelukonsepti luo jännittävän seikkailutunnelman.