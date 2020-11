Lukuaika noin 2 min

Suomen Unicef on haastanut tällä viikolla kaikki mukaan vaihtamaan profiilikuvansa lapsuuskuvaan Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja LinkedInissä ja lisäämään kuvan yhteyteen aihetunnisteen #lastenpuolella. Kampanja juhlistaa Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimusta. Sopimus syntyi marraskuussa vuonna 1989 ja on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Unicef on Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto.

Tänään perjantaina 20. marraskuuta vietetään lapsen oikeuksien päivää, ja kuluva viikko on nimetty lapsen oikeuksien viikoksi.

Suomen Unicefin sosiaalisen median tuottaja Tuuli Hongisto kertoo, että haaste on saanut ihmiset kaivamaan vanhoja kuva-albumeitaan.

”On ollut hienoa nähdä, miten ihmiset päättäjiä myöten ovat tulleet mukaan tärkeän asian puolelle ja kuinka esiin on noussut erilaisia tarinoita lapsuudesta. Erityisesti minua kosketti päivitys, jossa tempaukseen osallistunut kertoi kuvan olevan hänen ainoa lapsuuskuvansa. Hän toivoi kaikille niin turvallista lapsuutta, että kuvilla voisi täyttää useamman albumin”, Hongisto kertoo tiedotteessa.

Lapsuuskuvahaasteeseen ovat lähteneet mukaan muun muassa Unicefin hyvän tahdon lähettiläs Inka Kuustonen, näyttelijät Krista Kosonen ja Pamela Tola, taiteilija Manuela Bosco, muusikot Jesse Kaikuranta, Darude, Laura Närhi ja Mikko Kuustonen sekä Marja Hintikka, Maaret Kallio ja Mikael Jungner.

Lapsen oikeuksien päivä on tänä vuonna ensimmäistä kertaa vakiintunut liputuspäivä. Lapsuuskuvien julkaisemisen lisäksi Suomen Unicef haastaa kaikkia nostamaan liput salkoon pihapiirissä ja työpaikoilla sekä osallistumaan liputukseen myös sosiaalisessa mediassa.

Unicef kertoo, että lapset ovat voineet viime vuosina paremmin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Nyt hyvä kehitys on kuitenkin vaarassa kääntyä. Koronaviruspandemia seurauksineen, pitkittyneet konfliktit sekä ilmastonmuutoksen kiihtyminen vaarantavat saavutetun edistyksen.

”Unicef on historiansa aikana selättänyt vakavia haasteita ja aina vahvasti sitoutunut lasten oikeuksien edistämiseen. Haluamme kampanjassamme tuoda esiin sen, että me olemme lasten puolella, tapahtuipa maailmassa mitä tahansa”, kommentoi Suomen Unicefin viestintäpäällikkö Laura Seppälä.