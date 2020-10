Lukuaika noin 2 min

Manifeston tehtävänä on ylläpitää Lenovon mediasuhteita ja tukea Lenovon yritysviestintää sekä PC-tuotteiden ja palveluiden tuoteviestintää Suomessa.

Pekingissä pääkonttoriaan pitävä Lenovo on tunnettu aiemmin myös nimillä Legend Group Ltd ja New Technology Developer Incorporated. Lenovo lukeutuu maailmaan johtaviin tietokonevalmistajiin.

Yhtiön visiona on tarjota käyttäjille entistä älykkäämpiä laitteita, jotka luovat perustan yhteiskunnan älykkäälle muutokselle (Intelligent Transformation).

Jatkossa 5G:n, esineiden internetin, tekoälyn, pilvipalveluiden ja virtuaalitodellisuuden kaltaiset teknologiat mahdollistavat aikaisempaa kehittyneempiä laitteita ja palveluja sekä kuluttajille että yrityksille.

Manifeston tehtävänä on Intelligent Transformation -visiosta viestiminen osana päivittäistä tuoteviestintää Lenovon tietokoneista, tableteista, näytöistä ja lisälaitteista.

Manifesto vastaa myös Lenovon laitteiden tuotetestiprosessista medioiden kanssa sekä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa toteuttavista projekteista. Lenovon tuotteita ovat muun muassa Lenovo ThinkPad-, ThinkBook-, Legion- ja Yoga-tietokoneet ja-tabletit.

Manifeston teknologia-asiakkaita ovat muun muassa Facebook, AWS, SAP ja Solita. Uusimpiin asiakkaisiin lukeutuu Lenovon ohella globaali sovellustoimittaja SAP Concur, jonka kilpailutuksen Manifesto myös voitti kesän aikana.

Manifeston teknologiaviestinnän osaaminen ja monipuolinen teknologiatoimialan ymmärrys herättivät Lenovon kiinnostuksen, kertoo yhtiön Pohjois- ja Benelux-maiden viestintäpäällikkö Carina van Vlerken.

”Myös Manifesto Showroom -palvelulla oli tärkeä rooli päätöksessämme. Olemme vakuuttuneita siitä, että teimme oikean päätöksen ja odotamme pitkäaikaista ja tiivistä yhteistyötä”, van Vlerken kertoo tiedotteessa.

Lenovon päätös valita Manifesto herätti toimitusjohtaja Harri Kammosen mukaan kaikissa toimiston työntekijöissä suurta riemua ja ylpeyttä.

”Kun Lenovon kaltainen kansainvälinen huippubrändi vakuuttuu osaamisestasi, on se aina vahva osoitus tiimisi ammattitaidosta ja vuosien laadukkaasta työstä”, Kammonen iloitsee.

”Yhteistyö on lähtenyt rivakasti liikkeelle syyskuusta alkaen useilla eri projekteilla. Lenovon tietokoneet ja muut laitteet ovat saapuneet showroomiimme ja tuotetestit sekä -lainat vaikuttajille ja toimittajille ovat jo täydessä vauhdissa”, hän jatkaa.

Manifeston myyntikate vuonna 2019 oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Kasvuennuste vuodelle 2020 on noin 15 prosenttia.

Manifestolaisia on tällä hetkellä 18 ja he työskentelevät yritysviestinnän, markkinointiviestinnän ja yhteiskuntasuhteiden alueilla. rToimisto viettää tänä vuonna myös 20-vuotisjuhlavuottaan.