Lukuaika noin 2 min

Tänään on käynnistynyt Suomen kaikkien aikojen suurin luomukampanja. Sen tavoitteena on lisätä luomun ostamista sekä parantaa EU:n luomumerkin tunnettuutta ja sen merkityksen ymmärtämistä. Pro Luomun mukaan kampanja osuu otolliseen ajankohtaan, sillä kiinnostus luomua kohtaan on koronaviruspandemian myötä entisestään vahvistunut.

Kampanja näkyy kuluttajille televisiossa, videopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa. Ensi vuonna osana kampanjaa myös maistatetaan luomua kuluttajille kauppakeskuksissa. Kampanja jatkuu vuoteen 2022 asti.

Kampanjan toteuttaa Pro Luomu ry kumppaninaan mainostoimisto Ryhmä Creative Agency.

”Olemme halunneet tuoda luomun lähelle kuluttajaa ja unohtaneet romanttiset maalaismaisemat. Luomu on merkkituote muiden merkkituotteiden joukossa, mutta erityisen hyvä sellainen. Valintojen ja vaihtoehtojen viidakossa luomu on helppo tunnistaa EU:n luomumerkistä”, sanoo Ryhmä Creative Agencyn toimitusjohtaja Pertti Pällijeff tiedotteessa.

Kampanjan kokonaisbudjetti on noin 1,4 miljoonaan euroa, josta lähes miljoona euroa tulee EU:lta ja loput Pro Luomun jäsenten edustajilta. Luomukampanja on ensimmäinen suomalainen hanke, joka on saanut rahoituksen vuonna 2015 uudistuneesta EU:n menekinedistämisen järjestelmästä.

Luomutuotteet kiinnostavat yhä enemmän

Pro Luomun mukaan luomutuotteita päätyy suomalaisten ostoskoreihin yhä useammin. Suomalaisista runsas kolmannes ostaa nyt luomutuotteita vähintään kerran viikossa ja vajaa kolmannes vähintään kerran kuukaudessa. Suurin muutos vuodentakaiseen mittaukseen verrattuna on se, että luomusta piittaamattomien kuluttajien osuus on vähentynyt puoleen. Nyt vain viisi prosenttia suomalaisista ei osta luomua lainkaan.

Noin viidennes suomalaisista ilmoittaa kiinnostuksensa luomuruokaa kohtaan lisääntyneen koronaviruspandemian myötä.

Pro Luomun toiminnanjohtajan Marja-Riitta Kottilan mukaan tulokset antavat hyviä merkkejä luomun tulevaisuudesta.

”Luomua ostetaan erityisesti lapsiperheissä, ja niissä varttuvat tulevaisuuden kuluttajat. Ilahduttavaa on myös se, että lähes 95 prosenttia suomalaista on ainakin kokeillut luomua”, hän sanoo tiedotteessa.

Kymmenvuotias EU:n luomumerkki on noussut suomalaisten parhaiten tuntemaksi luomun tunnukseksi. Runsas kolmannes suomalaista tunnistaa sen varmasti, ja lähes saman verran olettaa sen luomun tunnukseksi.

Tiedot käyvät ilmi Pro Luomun Kantarilta tilaamasta kyselystä, johon vastasi syyskuun alussa 1 185 aikuista suomalaista.