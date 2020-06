Lukuaika noin 2 min

Peter Nymanin alustamassa ja moderoimassa tapahtumassa ääneen pääsevät Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila, dosentti ja kertomuksentutkija Maria Mäkelä, kestävän kehityksen asiantuntija, professori Arto O. Salonen ja dokumentaristi Arman Alizad.

Marketing Business Battle järjestetään Solo Sokos Hotel Torni Tampereessa perjantaina 6.11.2020. Kyseessä on markkinoinnin päättäjille ja tekijöille tarkoitettu keskustelufoorumi, jossa tänä vuonna otetaan mittaa tarinoista, totuudesta ja niiden suhteesta.

Tarkoituksena on selvittää muun muassa, mitä on tarinallisuus ja mitä siitä pitäisi ymmärtää liike-elämässä, miten vastuullisuus ja tarinat liittyvät yhteen, kannattaako totuus vai hyvä tarina. Keskeinen kysymys on myös, mikä ylipäätään on totuus ja onko sellaista edes olemassa.

Luova johtaja Niko Airaksinen luovasta arvotoimisto Trustista toteaa, että markkinoinnin tehtävä on perinteisesti ollut liittää kulloisetkin trendit uskottavasti yritysten ja niiden tuotteiden ominaisuuksiksi.

”Mutta jos trendinä onkin läpinäkyvyys ja vastuullisuus, myös markkinointialalta vaaditaan enemmän kuin vain siitä kertovia mainoslauseita ja hyviä tarinoita. Siksi haluamme pohtia mitä käy, jos markkinointiviestintä valjastetaankin vastuullisuuden käyttöön”, Airaksinen analysoi tiedotteessa.

Muun muassa Fazerin tarinankerrontaa analysoinut dosentti ja Kertomuksen vaarat -hankkeen johtaja Maria Mäkelä on yksi tapahtuman puhujista. Yhtenä tarkastelun kohteena on tarinallinen hyvebrändäys, johon tarinataloudessa helposti eksytään.

”Jos yritys käyttää mainoskampanjassaan yrityksen toimintaan liittymättömien yksilöiden tarinoita arjen hyvistä teoista, se ei ole yrityksen eettistä toimintaa vaan sen ulkoistamista”, Mäkelä arvioi.

Tapahtumassa halutaan herättää keskustelua siitä, miten kuluttajan ja yrityksen välissä toimiva markkinointiviestintä voi aidosti edesauttaa vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden lisääntymistä yhteiskunnassa, millaisilla kertomuksilla voi aidosti tehdä hyvää ja miten aidosti vastuullisesta toiminnasta tehdään kannattavaa.

Viime vuonna loppuun varattu Marketing Business Battle on Tampereen suurin markkinointialan tapahtuma ja se keräsi viime vuonna yhteen lähes 400 markkinoinnin tekijää ja päättäjää.

Päivän puheenaiheita on kommentoimassa myös tapahtuman järjestävistä toimistoista koottu asiantuntijaraati. Tapahtuma huipentuu perinteisesti battleen, jossa eri toimialojen asiantuntijat mittelevät tuttuun tapaan The Ultimate Business Warrior 2020 -tittelistä. Voittajasta päättää tapahtuman yleisö.

Tapahtuman järjestävät Creative Crue, Bermuda, Jenga, KASKI Agency, Koju Film Company, Roihu Inc, Unfair, Valoria, Trust sekä Tampereen Mainosyhdistyksen Säätiö.