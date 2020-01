Lukuaika noin 2 min

Vaatemerkki Samujin perustaja ja luova johtaja, suunnittelija Samu-Jussi Koski on kuratoinut Stockmannin Helsingin tavarataloon Design for Finnish Lifestyle -näyttelyn, johon hän on valikoinut sekä uusia että perinteikkäämpiä kotimaisia brändejä.

”Stockmann otti yhteyttä ja kysyi, haluaisinko kuratoida tällaisen suomalaisen designin tilan, mikä oli mielestäni hieno ajatus rakkaudesta suomalaiseen designiin.”

Alun perin näyttelyssä oli ajatuksena tuoda esille vain muotia, mutta nyt siellä on tuotteita vaatteiden lisäksi pashamuoteista, saunahattuun ja lasiesineisiin. Eri brändien designklassikot löytyvät samoilta hyllyiltä sulassa sovussa.

”Minulla on paljon ystäviä ulkomailta, jotka aina ihmettelevät, miten täällä Suomessa käytetään designesineitä arjessa. Se oli lähtökohta tälle työlle. Tuodaan ajatus siitä, että suomalainen design on aina arkeen ja käyttöön tarkoitettua. Se on mielestäni arvo sinänsä, ja se eriyttää meidät muista.”

Ajatuksena on ollut tehdä rauhallinen ja galleriamainen ympäristö, jossa tuotteille on annettu tilaa. Tilan kalustus on myös tehty varta vasten näyttelyä varten. Koski on suunnitellut kalusteet yhdessä turkulaisen puuseppä Ville Aakulan kanssa, joka on myös valmistanut ne.

Koskella on vahvoja tunteita myös Stockmannin brändiin, jonka hän toivoo säilyvän tavaratalon viimeaikaisista vaikeuksista huolimatta.

”Koen, että minulla on niin sanottu rakkauden velka Stockmannia kohtaan. Elin koko opiskeluaikani Stockmannin kortilla”, hän naurahtaa.

Aikoinaan nuorena suunnittelijana hän myös sai Stockmannilta luottoa kykyihinsä. Kosken mukaan Stockmannin harvemmin kerrottu rooli on ollut myös tuoda nuorien kotimaisten suunnittelijoiden työtä esiin.

”Stockmann on ostanut Samujin mallistoista jokaisen ensimmäisestä mallistosta alkaen. Stockmann on aina edustanut minulle myös mesenaattia, joka on auttanut pieniä suomalaisia merkkejä kasvattamaan asiakaskuntaa ja liiketoimintaa. Sillä ajatuksella olen tuonut tänne myös joitain pienempiä merkkejä.”

Sen sijaan tässä myyntinäyttelyssä on Samujin mallistosta esillä vain yksi laukku.

”Ajattelin, että on parempi niin, ettei tule sanomista, että olen suosinut omaa merkkiäni.”