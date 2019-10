”Kyselen aika paljon 9-vuotiaalta tyttäreltäni, mitä mieltä hän on maailman menosta. Lapsilla on tuore, peloton näkökulma ja loputon uteliaisuus asioihin. He katsovat maailmaa eri kantilta kuin me vanhemmat. Yritän myös kuunnella ja seurata itseäni fiksumpia ihmisiä. Se synnyttää usein erilaisia ajatuksia. Tuore inspiraationlähteeni on yhdysvaltalainen haavoittuvuustutkija Brené Brown, joka puhuu peloista ja epävarmuuksista. Lisäksi saan ammennettua inspiraatiota epätäydellisyydestä ja virheistä. Niissä on jotain kiinnostavaa. Oli kyse sitten ihmisistä tai ilmiöistä, tietynlainen epätäydellisyys ja rosoisuus ruokkivat ajattelua.”