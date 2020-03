Lukuaika noin 1 min

Koronakriisi leviää liike-elämässä vauhdilla. Huone­kaluvalmistaja Hakolan luova johtaja Annaleena Hakola toteaa, että muotoiluyritysten kivijalkakauppojen kävijämäärät romahtivat jo ennen kuin yritys laittoi omansa kiinni. (Myymälä tosin on kuulemma auki sopimuksen mukaan).

Sen sijaan verkkokaupasta Hakolalla on positiivistakin kerrottavaa. Annaleena Hakolan mukaan kangasnäytteiden tilaaminen on lisääntynyt ja verkkosivujen kävijämäärät ovat itse asiassa olleet nousussa. Se ei tietenkään vielä lohduta, kauppaa pitäisi tehdä.

Annaleena Hakola ei kuitenkaan jäänyt Suomessa tehdylle sohvalleen lepäämään, vaan organisoi vajaassa viikossa edustamansa perheyrityksen verkkokauppaan 12 yrityksen Ystävät-malliston. Samanlaista esimerkillistä toimintaa on nähty monella muullakin alalla verkkokaupasta ravintoloihin. Kun ajat ovat kovat, kovikset toimivat.

Hakola valitsi ­verkkokauppaansa vain suomalaisia valmistajia, joiden tuotteet valmistetaan sataprosenttisesti Suomessa. Syy on yksinkertainen. Tämä on viesti, jonka soisi ulottuvan kotisohville.

Jos pystyy kuluttamaan koronakriisin kuristuksessakin, nyt on aika harkita suomalaista vaihtoehtoa. Hakola korostaa, että ongelmissa ei ole vain se yksittäinen kauppa, kun kauppa ei käy. Jo yhden suomalaisen sohvan taustalla on alihankkijoiden verkosto, joka on vaarassa tuhoutua jo tänä keväänä. Oli kyse sohvasta tai ruoasta: tue paikallista yritystä nyt ja niitä on jatkossakin.