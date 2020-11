Lukuaika noin 5 min

Kun Ruotsin kruununprinsessa Victoria vieraili lokakuussa tukholmalaisessa lastensairaalassa mediajulkisuuden ympäröimänä, hän oli pukeutunut jälleen suosikkimerkkinsä takkiin ja mekkoon. Suomalaisesta Andiatasta on tullut myös muiden Ruotsin kuningasperheen naisten luottobrändi. Esimerkiksi tämän vuoden heinäkuussa prinsessa Sofia oli valinnut ylleen Andiatan sinivalkoisen kuosimekon kälynsä Victorian syntymäpäiville, ja pari viikkoa sitten hänet kuvattiin Andiatan neule yllään.

Mitään tehokampanjaa hoveihin ei Andiata ole kohdistanut, vaan merkin ovat löytäneet kuninkaallisten tyyliasiantuntijat.

”Kuninkaalliset toimivat omien stailaajiensa kautta mutta valitsevat kuitenkin tuotteet itse”, Andiatan perustaja ja pääsuunnittelija Tarja Rantanen kertoo.

”Tällä samalla toimintamallilla toimii myös Tanskan kruununprinsessa Mary, joka lienee ensimmäinen kuninkaallinen, joka on käyttänyt Andiatan tuotteita jo useampi vuosi sitten”, hän lisää.

Ison näkyvyyden lisäksi kuninkaalliset ovat vaikuttaneet Rantasen mukaan erittäin positiivisesti myyntiin. Kruunupäiden yllä bongatut vaatteet myydään nopeasti loppuun.

Rantanen ei halua tarkemmin paljastaa, miten Andiata on löytänyt tiensä kuninkaallisten vaatekaappeihin, mutta ehkäpä brändin ydinviesti on kiirinyt myös hovin vaatettajien korviin. Rantanen kertoo, että suunnittelun kulmakiviä hänelle ovat aina olleet laatu, istuvuus, ajattomuus ja vastuullisuus.

”Vahvat naiset toimivat meille inspiraation lähteenä, ja päämäärämme on suunnitella monipuolisia, tyylikkäitä vaatteita, joissa niiden kantaja tuntee olonsa varmaksi sekä naiselliseksi unohtamatta mukavuutta. Vaatteiden tulee tukea naisten eri elämäntyylejä sekä -vaiheita.”

Koronakriisissä käytössä sama selviytymistaktiikka kuin lamassa

Kun Tarja Rantanen perusti Andiatan vuonna 1986, oli suomalainen muotikauppa kovin erilainen tuolloin. Moni tuolloin iso vaatekauppa on lopetettu.

”Asiakkaita sekä kauppiaita oli paljon enemmän kuten esimerkiksi Pukeva, Simola, Naisen Maailma ja paljon pieniä aktiivisia kivijalkakauppoja. Vatevan messuilla solmittiin kontakteja ja tehtiin ennakkotilauksia. Ihmiset olivat tekemisissä kasvokkain. Se teki kaikesta kanssakäymisestä jollain tavalla paljon henkilökohtaisempaa ja miellyttävämpää”, Rantanen kertoo.

Korona-aika on entisestään siirtänyt muotialaa verkkoon.

”Verkkokauppa sekä sosiaalinen media on ollut suurin muutos. Se on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia tavoittaa asiakkaita ympäri maailmaa sekä kehittää brändiä eteenpäin uusilla markkinoilla.”

Kuninkaallinen asiakaskunta on tästä hyvä esimerkki.

Rantanen on palkittu urallaan Kultaisella Vaatepuulla, Veuve Cliquet Business Women Award -palkinnolla sekä Muodin Glorialla. Vaikeita aikoja on menty läpi ennen koronaakin, kuten 90-luvun lama. Silloinkaan Andiatan linjasta ei tingitty.

”Pidimme tiukasti kiinni omasta linjastamme. Emme lähteneet hintakilpailuun laadun kustannuksella. Pienensimme toimintojamme ja karsimme näin kuluja, mutta emme laadun kustannuksella.”

Koronapandemiassa yritys on ottanut käyttöön samat keinot kuin lama-aikana.

”Uskon vahvasti ihmisten näinä vaikeina aikoina nimenomaan miettivän ostojaan tarkemmin ja panostavan nimenomaan laatuun kuin kertakäyttövaatteisiin”, Rantanen pohtii.

Kuluneena vuonna Andiata on investoinut verkkokauppaan ja -markkinointiin, mutta toisaalta kivijalkamyymälässä Helsingin Pohjois-Esplanadilla on keskitytty hyvin henkilökohtaiseen palveluun:

”Meille voi varata henkilökohtaisen ajan, jolloin voi tulla tutustumaan mallistoon. Lanseerasimme tämän palvelukonseptin jo muutama vuosi sitten, ja se on toiminut hyvin myös korona-aikana.”

Sen sijaan Helsingin katukuvaa Rantanen on katsonut huolestuneena. Siitä ovat kaikonneet turistit, mikä on vaikuttanut kivijalkaliikkeiden myyntiin. Andiata piti myös ovensa kiinni kaksi kuukautta keväällä.

”Vuokranantajan ymmärrys tässä vaikeassa tilanteessa olisi aivan erityisen tärkeää. Aleksi on erittäin surullista katsottavaa tänä päivänä. Toivottavasti Espalle ei käy samoin. Helsingin kaupungin vastuuta peräänkuulutan tässä myös. Olemme kaikki samassa tilanteessa ja toivottavasti Espan katukuva saadaan säilytettyä kauniina, houkuttelevana ja laadukkaana eikä pieniä kauppiaita ajeta pois liian kovan vuokratason vuoksi.”

Tytär johtaa perheyritystä Pariisissa

Rantanen sanoo, että Andiatan brändin ytimessä on se, että se kestää äidiltä tyttärelle. Myös yritys siirtyy aikanaan äidiltä tyttärelle, sillä Rantasen tytär Matilda Morelius on ollut mukana yrityksen toiminnassa käytännössä koko ikänsä.

”Nukuin jo vauvana kangaskasojen keskellä äidin ahertaessa viikonloput läpeensä töitä. Äidilleni on aina ollut tärkeää se, että opin arvostamaan töiden tekemistä ja ymmärrän, miten paljon pitää oikeasti tehdä menestyäkseen. Se että meillä on sekä suunnittelu, markkinointi, tuotanto, varasto että myynti saman katon alla Vallilassa on mahdollistanut sen, että olen saanut nähdä koko vaatteen elinkaaren ja mitä kaikkea vaaditaan yhtenäisen malliston tuottamiseen, kuinka monta prosessia ja askelta jokainen tuote käy läpi ennen kuin itse vaate saadaan asiakkaalle”, hän kertoo.

Matilda suuntasi lukion jälkeen opiskelemaan muotia Pariisiin, ja kun Andiata avasi myymälän Pariisiin viime vuoden kesäkuussa, Matilda aloitti sen vetäjänä.

”Se luottamuksen osoitus, eli antaa minun perustaa yritys ja liike Pariisiin 22-vuotiaana vain muutama kuukausi valmistumiseni jälkeen, tuntui mahtavalta”, hän sanoo.

Korona vei turistit Pariisistakin ja liike oli suljettuna muutaman kuukauden, mutta ensi vuoden alussa myymälä muuttaa suurempiin tiloihin, jotka ovat lähellä nykyistä liiketilaa.

”Brändi on meille kuin perheenjäsen”

Myös Matilda suunnittelee Andiatan mallistoja nykyään. Äidin ja tyttären yhteistyö on sujunut aina mutkattomasti.

”Meillä on omat vahvat tyylimme, mutta äitini on aina ollut avoin uusille ideoille, mikä on antanut minulle rohkeutta sekä mahdollisuuden tuoda omia ajatuksiani esille ja toteuttaa niitä. Olen saanut tehdä virheitä, oppia niistä, sekä onnistua”, Matilda summaa.

Perheyrityksessä työskentely on ollut Matildalle aina itsestäänselvä valinta.

”Olen aina nähnyt itseni Andiatalla. Äitini on suurin inspiraationi sekä tyyli-idolini. Brändi on meille kuin perheenjäsen ja on suuri kunnia, että saan olla viemässä yritystämme eteenpäin yhdessä äitini sekä mahtavan tiimimme kanssa.”

Matilda kertoo inspiroituvansa erityisesti Andiatan vanhoista mallistoista ajalta jolloin merkki perustettiin.

”Upeat puvut ja leikkaukset, ne ovat aivan kuin tätä päivää. Ystäväni tulevat usein näyttämään minulle, miten heillä on äitinsä 20 vuotta vanha bleiseri päällä – joka on edelleen ajankohtainen, tyylikäs sekä moitteettomassa kunnossa. Tämä kiteyttää brändimme täydellisesti ja on paras palaute meille.”