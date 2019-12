Lukuaika noin 3 min

Markkinointikonserni Dentsu Aegis Network Finlandin iProspect-liiketoiminnan johtajana viimeksi työskennellyt Reetta Peltola, 33, on nimitetty konsernin sisällä uuteen Managing Director, Media -rooliin.

Peltola vastaa jatkossa viiden brändin mediayksiköstä, sisältäen iProspectin lisäksi muun muassa mediatoimistot Carat ja Vizeum.

Organisaatiomuutoksen myötä Vizeumin toimitusjohtaja Jarkko Jokinen ja Caratin toimitusjohtaja Heidi Björklöf ovat päättäneet jättää yhtiön.

Dentsu kävi mediatoimisto-kokonaisuuden työntekijöitä koskevat YT-neuvottelut, jotka päättyivät viime viikolla. Vähennystarpeita ei ollut, työnkuvia ja organisaatiorakennetta kuitenkin muutettiin.

”Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme heidän digitaalisessa transformaatiossaan. Vain luovuutta, teknologiaa ja dataa yhdistämällä on menestys mahdollista. Siksi uudistumme itsekin asiakaskeskeisesti. Siirrymme siiloista systeemiin,” Suomen Dentsun konsernijohtaja Pauli Aalto-Setälä kommentoi tiedotteessa.

iProspectin vetäjänä ja Dentsun johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 toiminut diplomi-insinööri Reetta Peltola on aiemmin vastannut muun muassa iProspectin asiakkuusjohdosta ja uusmyynnistä sekä konsultoinut merkittäviä eri toimialoilla toimivia brändejä niin iProspectilla kuin Googlen EMEA:n pääkonttorissa Irlannissa.

”Saumaton yhteistyö on avainasemassa. Minun tehtäväni on varmistaa, että tämä toteutuu niin yhteistyössämme asiakkaidemme kanssa kuin sisäisesti mediatoimistojen ja iProspectin muodostamassa yli sadan hengen tiimissä sekä laajemmin Dentsussa. On kunnia saada johtaa huippuosaajia ja auttaa asiakkaitamme entistä paremmin,” Peltola kiteyttää.

Tavoitteena vahvempi asiakaskeskeisyys

Dentsuun kuuluvan kokemuksellisen markkinoinnin toimiston MKTG:n toimitusjohtajana ja Dentsun johtoryhmäjäsenenä vuodesta 2016 toiminut Mikael Castrén, 39, on nimitetty Dentsun Chief Client Officeriksi. Aiemmin Castrén on toiminut muun muassa liikematkatoimisto SMT:n myynti- ja markkinointijohtajana.

Chief Operating Officeriksi nimitetty Tuomas Kurki, 44 on toiminut Dentsun kaupallisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2015. Ennen tätä Kurki on muun muassa toiminut kahden markkinointitoimiston toimitusjohtajana, asiakkuusjohtajana viestintätoimistossa sekä mediamyynnin eri tehtävissä.

Organisaation uudistaminen ja tuoreet nimitykset ovat Pauli Aalto-Setälän mukaan askel kohti Dentsun kehittämistä entistä asiakaslähtöisemmäksi markkinointiviestinnän konserniksi.

”Tuomas ja Mikael ovat molemmat arvostettuja johtajia. Tuomaksen pitkä ja vahva kokemus medialiiketoiminnasta luo hänelle edellytykset varmistaa, että meidän sisäiset toimintamallit palvelevat henkilöstöä ja asiakasta. Mikaelin kokemus menestyksekkäiden asiakaskeskeisten muutoshankkeiden läpiviennistä useilta toimialoilta varmistaa, että toimimme jatkossa yhä asiakaskeskeisemmin” Aalto-Setälä summaa tiedotteessa.

Dentsun uuden johtoryhmän muodostavat Pauli Aalto-Setälä (CEO), Maria von Zweigbergk (CFO), Anna Niinimaa (HR Manager), Tuomas Kurki (COO), Mikael Castrén (CCO & MD, MKTG), Mikko Rissanen (MD, Isobar), Reetta Peltola (MD, Media) sekä Arto Hasu (Chief Data Officer).

Dentsu Aegis Network toimii 145 maassa ja työllistää noin 40 000 ihmistä. Liikevaihto Suomessa oli vuonna 2018 noin 11,8 miljoonaa euroa liikevoiton ollessa 2,5 miljoonaa euroa.