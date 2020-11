Lukuaika noin 3 min

Tänä jouluna Suomen Lidlin mainonnassa seikkailevat tutunoloiset satuhahmot. Eilen julkaistussa ensimmäisessä mainosvideossa punaisiin pukeutuneella tytöllä on korissaan viemisiä isoäidille, kun hän kohtaa metsässä suden.

Tarinallisista mainoksista on tullut yhä tunnetumpi osa Lidliä. Sitä aikaisempina jouluina Lidl on keskittynyt Deluxe-tuotteisiin ja niiden esille tuomiseen. Tuotteita on esitellyt muun muassa Lidlin kokkina nähty Hans Välimäki vuonna 2014.

”Vahvasti tarinalliset joulumainokset tulivat meille oikeastaan ensimmäisen kerran vuonna 2017, kun pieni poika ilmestyi tytön ikkunan taakse. Tästä mainoksesta saimme valtavasti hyvää palautetta. Siksi jatkoimme tarinallisella linjalla. Selli-mainos oli lopulta täydellinen menestys, joka inspiroi myös tämän vuoden mainontaa”, kertoo Lidlin brändistä vastaava luova päällikkö Christian Saukkola.

Vuonna 2018 julkaistu Selli-mainos herätti kansainvälistäkin huomiota ja palkittiin alan kilpailuissa. Mainos oli niin pidetty, että Lidl käytti sitä myös viime vuonna.

Tämänvuotisen mainosfilminsä taustoista Lidl kertoo, että vaikka joulusadut keskittyvät perinteisesti joulupukkiin ja tonttuihin, myös muut satuhahmot ovat ihmisiä yhdistävä tekijä. Moni herkistyy joulun aikaan, ja tämän vuoden joulu on erityinen.

”Tällä hetkellä tarvitaan kepeyttä ja iloa sekä yhteisöllisyyttä. Tässä olemme mielestäni onnistuneet nyt erityisen hyvin. Lisäksi tämän vuoden kampanja on hyvin kokonaisvaltainen. Se näkyy kaikkialla”, Saukkola sanoo.

Tälläkin kertaa Lidlin mainokset on suunnitellut Folk Finland. Saukkola kertoo M&M:lle, että mainokset ovat esillä lähes kaikissa mainoskanavissa. Elokuvateatterit Lidl jätti tänä jouluna pois kokonaisuudesta, mutta kampanja on esillä televisiossa, radiossa, ulkomainoksissa, online-mainoksissa ja sosiaalisen median kanavissa.

Saukkola ei kerro kampanjan budjettia, mutta sanoo, että joulukampanja on Lidlille vuoden toiseksi suurin heti kesäkampanjan jälkeen.

Lidlin omat jouluikkunat ovat uutuus

Tänä vuonna Lidl tuo ensimmäistä kertaa omat jouluikkunat Helsingin keskustan Graniittitalon myymälään, Turun keskustan myymälään ja Oulun Karjasillan myymälään. Helsingissä jouluikkuna avautuu tänään 13.11., Turussa huomenna 14.11. ja Oulussa sunnuntaina 15.11. Ikkunat ovat nähtävillä koko joulukuun ajan.

Saukkola kertoo, että ajatus jouluikkunoista on ollut hänellä mielessä parin vuoden ajan.

”Tämän vuoden kampanjan satuteema tuntui sopivan erityisen hauskasti jouluikkunaksi. Ikkuna ilahduttaa, kun ihmiset käyvät ostoksilla.”

Alun perin ajatuksena oli tehdä perinteinen satuikkuna, jossa on satumaiset somisteet. Lidl kuitenkin päätti toteuttaa ikkunansa modernisti niin, että somistetuissa jouluikkunoissa näkyy video, jolla esiintyvät mainoksista tutut satuhahmot.

Saukkola kertoo, että aluksi satuikkunoissa pyörii noin viisiminuuttinen video, jolla kaikki televisiomainoksissa esiintyvät satuhahmot valmistautuvat yhdessä jouluun muun muassa koristelemalla joulukuusta. Itsenäisyyspäiväviikolla tilalle tulee video, jolla samat hahmot ovat itsenäisyyspäivätunnelmissa, ja sen jälkeen kolmannella videolla satuhahmot viettävät joulua.

Suomen Lidlillä on mainonnassaan oma tyyli

Monessa Lidl-maassa keskitytään jouluna tarjous- ja tuotemainontaan. Irlannissa ja Britanniassa mainonta pyörii perheiden ja syömisen ympärillä. Suomessa on kuitenkin vahva Lidlin fanijoukko, joita kiinnostaa, mitä sanottavaa Lidlillä on brändinä, ja joka odottaa Lidliltä yllätyksiä.

”Muualla Euroopassa kaupan alan mainonta on hyvin erilaista. Esimerkiksi Briteissä tavaratalomainokset ovat jouluna todella suosittuja. Haluamme luoda Suomessa jotain erityistä. Se, että herätämme tunteita, on hyvä asia. Emme missään nimessä halua olla lattea ja mitäänsanomaton”, Saukkola sanoo.

Espanjan Lidlin viimevuotinen joulumainos kannusti laulamaan mukana karaoketyyliin:

Irlannin Lidlin joulumainoksessa vuodelta 2016 herkistellään suvun yhteisen joulunvieton äärellä:

Britannian Lidlin viime vuoden joulumainoksessa tontut riemastuttivat perhettä: