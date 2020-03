Yksi tapa luoda elämyksiä korona-aikana on välittää keikka suorana yleisön kotiin.

Luovia ratkaisuja. Yksi tapa luoda elämyksiä korona-aikana on välittää keikka suorana yleisön kotiin.

Luovia ratkaisuja. Yksi tapa luoda elämyksiä korona-aikana on välittää keikka suorana yleisön kotiin.

Lukuaika noin 3 min

Uudet kokoontumisia koskevat säädökset ovat ajaneet monen esiintyjän toimeentulon ahtaalle.

Tukeakseen artistejaan ja ilahduttaakseen kotiyleisöjä tuotanto- ja levy-yhtiö Skorpioni järjesti torstaina harvinaislaatuisen RARE STREAM -keikkastriimin Kuudennella Linjalla. Keikkataltioinnin voi halutessaan katsoa yhä tapahtuman sivuilla.

Keikkapaikkana toimi Helsingin ikoninen Kuudes Linja. Esiintyjien joukossa oli lukuisia Skorpionin isoja artisteja, kuten Le Fvbelos, MELO, Sliki & Hamuelos ja Turisti.

Henrik Suhonen Skorpionilta kertoo, että yhtiö ajatteli tuoda korona-tilanteeseen jotain hyvää sekä artisteille että faneille.

”Moni ihminen on jumissa kotona ja tarvitsee hyvää sisältöä elämäänsä tällä hetkellä. Toinen kulma tässä on artistien ahdinko; kaikki keikat on peruttu ja tulevaisuus näyttää arvaamattomalta” Suhonen kertoo tiedotteessa.

Teknisestä toteutuksesta keikkapaikalla vastasi muun muassa JVG:n Ikuinen Vappu -musiikkivideon toteuttanut luova kollektiivi Dumboe.

Pauligille yhteistyö Skorpionin ja Dumboen kanssa on luonteva jatkumo toissakesänä toteutettuun RARE X The New Fresh -klubikiertueeseen, jonka tiimoilla lanseerattiin luovan markkinointitoimisto Sherpan kanssa luodut Pauligin uudet Cold Brew Sparkling -kahvi- ja teejuomat.

Lähtemällä mukaan tähän striimiin Paulig halusi tukea osaltaan nuoria luovia tekijöitä sekä tuoda iloa ja laadukasta sisältöä kotiyleisöille. Samalla tehtiin huhtikuussa lanseerattavan uuden Cold Brew Sparkling -makuvariantin soft launch juomalle luonnollisessa ympäristössä.

Pauligin markkinointipäällikkö Kati Kyllönen toteaa, että kumppanuudet mitataan nimenomaan näinä aikoina.

“Meistä on hienoa, että olemme nuorten kanssa yhdistäneet uudella ja ketterällä tavalla voimat. Loistavan sisällön ja luovan markkinoinnin yhdistelmästä on nyt iloa kaikille osapuolille artisteista kotiyleisöön ja tässä on hyviä aineksia jatkoon”, Kyllönen sanoo.

Sherpan asiakkuusjohtajan Maria Klinkmannin mukaan projekti lähti käyntiin varsin nopeasti. Skorpionilla oli noussut halu auttaa nuoria artistejaan tilanteessa, jossa tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat.

Skorpioni kontaktoi Sherpaa ja pyysi apua rahoituksen löytämiseen hyvän hankkeen toteuttamiseksi.

”Tässä kohtaa yhdistettiin heidät ja Paulig hyvä asian äärelle, koska jaetaan meillä Sherpalla palo auttaa nuoria artisteja ja luovan alan tekijöitä tässä tilanteessa.”

”Yhdistämällä toistemme vahvuudet, loistava sisältö ja luovat tekijät saatiin nopeasti aikaan viihdyttävä kokonaisuus”, Maria Klinkmann kertoo M&M:lle.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sitä seurannut poikkeustilanne vaikuttavat kaikkien arkeen.

Klinkmannin kukaan Sherpan tiimi pitää tärkeänä, että toimisto koettaa nyt kaikin keinoin yhdistää voimat kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, jotta voidaan yhdessä tehdä hyvää niin kotona jumittaville ihmisille kuin tilanteesta pahasti kärsivälle luovalle ja kulttuurialalle.

”Koko tämän tilanteen keskellä nähdään äärimmäisen tärkeänä pitää yllä positiivista henkeä ja luoda uskoa tulevaan. Me ei haluta jäädä tuleen makaamaan vaan miettiä uudella tavalla luovia keinoja, joilla voidaan tuoda iloa ihmisten arkeen ja piristää asiakkaidemme bisnestä”, Klinkmann toteaa.

Keikkojen kuvaus Kuudennella Linjalla tapahtui porrastetusti niin, että paikalla olivat samanaikaisesti ainoastaan ne, joiden läsnäolo oli ehdottoman välttämätöntä.