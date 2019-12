Lukuaika noin 2 min

Muun muassa Helsingin Sanomista tunnettu Sanoma myy Sanoma Media Netherlands liiketoimintayksikkönsä, joka muodostuu Hollannin ja Belgian aikakausilehtibrändeistä, kuten Libellestä, Donald Duckista ja vtwoonesta sekä digitaalisesta uutismediasta Ny.nl:stä.

Ostajana toimii Hollannin ja Belgian johtava mediayhtiö DPG Media. Sanoma Media Netherlandsin sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 460 milj. euroa, joka vastaa arvostuskerrointa 6,5 operatiivisella käyttökatteella laskettuna (oikaistu käyttökate 12 kk per 30.9.2019).

Media Netherlands raportoidaan lopetettuina toimintoina vuodelta 2019 ja Sanoma on tarkentanut näkymiään vuodelle 2019 käsittämään vain jatkuvat toiminnot.

Kaupan toteutuminen edellyttää normaalien ehtojen täyttymistä, ja sen arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

”Sanoma Media Netherlandsin myyminen on tärkeä askel strategisella polullamme etupäässä mediayhtiöstä kasvavan eurooppalaislähtöisen oppimisen yhtiön ja Suomen johtavan monikanavaisen mediayhtiön yhdistelmäksi”, Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sanoo.

”Kaupan jälkeen meillä on käytettävissämme yritysostoihin n. 400 milj. euroa, mikä mahdollistaa kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen keskittyen erityisesti oppimisliiketoimintaan. Divestoinnin myötä painettujen aikakauslehtien osuus laskee liiketoiminnastamme laskee; niiden digitransformaatio erillisenä liiketoimintana on hankalaa”, Duinhoven perustelee.

Tämän vuoden kolmannella kvartaalilla eli heinä-syyskuussa Media Netherlandsin liikevaihto tippui vertailukauden 106,0 miljoonasta eurosta 87,4 miljoonaan euroon.

Learning-segmentin liikevaihto nousi kolmannella kvartaalilla

Sanoman Learning-segmentti keskittyy nimensä mukaisesti oppimisen palveluihin. Liiketoimintaa on Puolassa, Hollannissa, Suomessa, Belgiassa, Ruotsissa ja Espanjassa. Oppimisratkaisuilla tuetaan oppilaita ja opettajien työtä.

Learning-segmentin liikevaihto nousi vertailukauden 136,3 miljoonasta eurosta 138,4 miljoonaan euroon kolmannella kvartaalilla. Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja nousi vertailukauden 54,2 miljoonasta eurosta 57,6 miljoonaan euroon.