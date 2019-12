Lukuaika noin 5 min

Muutamia vuosia sitten Suomessakin paikkansa vakiinnuttanut alennusmyyntipäivä Black Friday poikii enenevässä määrin vastustusta. Ruotsista rantautui kiertotalouteen kannustava White Monday ja perjantaina moni firma sanoutui irti kulutusjuhlasta.

Uutena tempauksena Varusteleka jopa kohotti joidenkin tuotteidensa hintoja. Kyse ei ollut ”laarinpohjista”, vaan joukossa oli hyvää myyntiä ja katteita tuovia tuotteita.

Armeijatavaraa myyvän liikkeen myynti yllättäen kasvoi. Miten meni noin niin kuin omasta mielestä, Varustelekan omistaja ja perustaja Valtteri Lindholm?

”V*tuikshan se meni”, Lindholm vastaa.

”Tietysti toivon, että ihmiset ostivat sellaisia asioita, joita he oikeasti tarvitsivat.”

Lindholmin mukaan turhaa kuluttamista kritisoiva viesti tuli aidosti sydämestä eikä ollut mikään markkinointikikka. Hän haluaa myydä tuotteita, jotka kestävät käyttöä ja voivat vaihtaa omistajaa Varustelekan kiertotalousjärjestelmän kautta.

Lindholm puhui vahvasti Black Fridayta vastaan jo viime vuonna ja korostaa firmassaan vastuullisuutta sekä myytävien tuotteiden kestävyyttä. Alennuksia annetaan vain silloin, kun tuote on poistumassa valikoimasta. Kanta-asiakkaille periaate on mennyt hyvin perille. Jopa niin hyvin, että Lindholmillekin asti tulvi vihaista palautetta Black Fridayn alla.

Edeltävän viikon aikana Varusteleka nimittäin antoi ymmärtää, että nyt tulee ”joku ihan hullu juttu”. Asiakkaat tulkitsivat tämän alennuksiksi ja syyttivät takinkäännöstä. Vihaisimmat tosin pyysivät anteeksi, kun koko juoni varhain perjantaiaamuna selvisi.

Varustelekan tempaus huomioitiin hyvin myös mediassa. Mahdollisesti siksi, että hinnankorotukset olivat uusi asia.

”Avasimme sitä myös selkeäsanaisesti. Kun muut kaupan toimijat sanovat, että vmp, niin harva avaa sitä. Tiedote meni pureskelematta läpi, kun emme kehuneet firmaa vaan avasimme liiketalouden logiikkaa. Se oli hyvä viesti levitellä”, Lindholm kehuu tiedotetta, jota hän ei edes itse laatinut vaan luotti työntekijöihinsä, jotka Lindholmin mukaan tietävät kyllä hyvin, mistä Varustelekassa on kyse.

Enemmän yrityksiä, isompi ilmiö

Designhuonekaluja myyvän Artekin puolella oli rauhallisempaa. Kauppa vietti perjantaita Blue Friday -teemalla, Itämeren suojelu mielessään. Idea lähti henkilökunnan jokaperjantaisesta kahvitilaisuudesta kolme vuotta sitten, jolloin maajohtaja Anja Matilainen oli kysynyt tuntemuksia kulutuspäivästä.

”Päädyimme siihen, ettei lähdetä alennustouhuun mukaan, vaan totesimme, että haluamme tehdä vastavedon ja nostaa esille sellaisia ajatuksia, joiden pitäisi olla ihmisten mielissä”, markkinointipäällikkö Laura Larres kertoo.

Larresin mukaan Blue Friday näkyi lähinnä sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeessä ja kivijalkakaupassa Helsingissä.

”Emme lähteneet kilpailemaan sen viestintäryöpyn kanssa, mitä ilmassa oli.”

Artek myy ja markkinoi tuotteita, joiden on tarkoitus kestää sukupolvelta toiselle ja joiden hankintaa ihmiset miettivät hyvinkin pitkään. Siinä filosofiassa amerikkalaistyylinen kulutusjuhla tuntuu muutenkin vieraalta. Kolmatta vuotta vastakampanjaansa tehnyt designfirma on edelläkävijän asemassa. Artekilla on seurattu innolla, miten muutkin yritykset ovat nyt tekemässä samaa.

”On ihan mahtavaa, että nousee keskustelua. Mitä enemmän toisin tekeviä yrityksiä on, sitä isommaksi se ilmiö kasvaa”, Larres iloitsee.

Yksi tuoreista tulokkaista on lastentarvikkeita myyvä Ipanainen, joka ilmoitti sanoutuvansa irti Black Fridaysta. Asiakkaat ymmärsivät kaupan toisen omistajan Anu Mäkisen mukaan heidän kantansa hyvin eikä alennusten perään juuri kyselty. Aiempina vuosina alennuksiin mentiin mukaan ja kokemukset olivat huonoja.

”Kollektiivisesti koko putiikissamme ei jäänyt hyvä mieli koko touhusta. Kaupan alalla on kyse katteista ja Black Friday tuntui vähän tyhjän nyhjäämiseltä. Kaadat yhdellä ämpärillä yhteen laariin ja se valuu toisesta koko ajan pois”, Mäkinen vertaa.

Nyt hänestä tuntuu hyvältä. Verkkokaupan myynti jäi Black Fridayna kauas edellisistä, mutta kivijalassa Hakaniemen torin kupeessa kävi viime vuoteen verrattuna tuplasti enemmän asiakkaita eikä alennusten perään juuri kyselty.

Ipanainen korostaa myynnissään vastuullisuutta. Heitä, Artekia ja Varustelekaa yhdistää yksi keskeinen arvo: tuotteiden pitää kestää.

”Me haluamme tietää, missä ne on valmistettu, että materiaalit ovat kestäviä ja kestävät tarkemman tarkastelun. Verkkokaupan puolella on kesken prosessi, jossa kirjoitamme jokaisesta tuotteesta auki, miten se tuote on vastuullinen. Jos siihen ei pystytä, tuote ei kuulu meidän valikoimaan. Toinen on kirpparipuoli, missä on suurin imu kauppaamme. Lastentarvikkeiden käyttöaika on lyhyt ja haluamme, että tavara löytää aina uudestaan käyttäjänsä.”

Voittoja hyvään tarkoitukseen

Hyväntekeväisyys oli osa Varustelekan ja Artekin vastakampanjointia. Artek tekee kolmatta vuotta peräjälkeen lahjoituksen Itämeren suojelua harjoittavalle Baltic Sea Action Groupille. Tarkkoja lukuja yritys ei kommentoi, mutta Blue Fridayn Artek- ja Vitra-myynneistä 20 prosenttia tai vähintään 4 000 euroa menee järjestölle. Varustelekan hyväntekeväisyyskohde oli Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö, jolle menee viisi prosenttia perjantain myynnistä eli 4 500 euroa.

Ipanaisella ei vastaavaa tempausta ollut mukana, mutta reilun miljoonan liikevaihtoa pyörittävä ja tänä vuonna yrityssaneeraukseen hakeutunut yritys käykin läpi hankalia aikoja.

Vuonna 2003 perustettu Varusteleka kävi oman eloonjäämiskamppailunsa vuosina 2009-2015, mutta nyt se on tehnyt neljän vuoden ajan hyvää tulosta. Liikevaihto nousee tänä vuonna noin 15 miljoonaan euroon ja voitossa lähestytään miljoonan euron rajaa. Menestys tarjoaakin Lindholmille hyvät lähtökohdat puhua suoraan ja pitää kiinni yrityksensä arvoista.

”Me myydään liikaa esineitä. Meidän pitäisi myydä vähemmän esineitä, niiden pitäisi olla kalliimpia ja meidän pitäisi myydä se sama esine uudestaan eikä rakentaa aina uutta. Harva yrittäjä uskaltaa sanoa tämän”, Lindholm sanoo.

”Ei Varustelekakaan näitä asioita uskaltanut huudella ja selittää kun oltiin tappiollisia. Oltiin eettisiä, mutta ei uskallettu tehdä isoja peliliikkeitä kun oli hätä firman kanssa. Nyt kun ollaan voitollisia, on helppo huudella.”

Ipanaisen Mäkinen sanoo, että hekin ovat jo menossa parempaan suuntaan. Useita pieniä lastentarvikeliikkeitä on mennyt viime vuosina nurin, mutta Ipanaisella uskotaan, että omalla jutullaan ja hyvällä palvelulla voi pärjätä. Valtaisat alennusmyynnit ovat hänen mielestään isojen, koviin volyymeihin kykenevien kauppojen heiniä, pienten ei kannata myydä huonolla katteella.

Mäkinen toivoisikin, että ihmiset miettisivät kulutusvalintojaan ja ostamistaan enemmän. Hän ei tarkoita, etteikö mitään saisi koskaan ostaa alennusmyynneistä, vaan pikemminkin kannustaa pohtimaan, tarvitseeko jonkin tuotteen vai onko kyse halusta.

”Juuri puhuin kauppakeskuksessa 10-vuotiaan lapseni kanssa tästä, miten vaikeaa aikuisenkin on erottaa halun ja tarvitsemisen välinen suhde.”