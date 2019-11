Ohjelmallisen ulkomainonnan ja taustatutkimuksen avulla on mahdollista määritellä tarkemmin mainospinnat, jotka tavoittavat juuri halutun kohderyhmän. Arla pääsi Suomessa kokeilemaan tekniikkaa, jonka syntyminen on parin vuoden työn tulos.

Ohjelmallisen ostamisen kautta toteutettu ulkomainonta hyödyntää tehokkaasti eri datalähteitä.

Tästä tuore esimerkki on Arlan yhteistyössä Dentsu Aegis Networkin ja JCDecauxin toteuttama kampanja, joka mahdollistaa eläinten hyvinvoinnin seuraamisen reaaliajassa.

Lisää läpinäkyvyyttä haettiin datalähtöisellä ulkomainonnalla, joka kertoo tilan eläinten hyvinvoinnista. Kohdeyleisön tehokkaaseen tavoittamiseen ulkomainontaa ostettiin ohjelmallisesti, hyödyntäen eri datalähteitä.

Dentsuun kuuluvan ulkomainontaan erikoistuneen Posterscopen johtaja Heidi Vuorio kertoo, että kampanja suunniteltiin hyödyntämällä Dentsun kuluttajadataa, jonka perusteella JCDecaux suoritti tutkimuksen. Tämän kautta määriteltiin parhaat digitaaliset ulkomainonnan lokaatiot tuntikohtaisesti kohderyhmän tavoittamiseksi.

”Data syötetään julkaisijan VIOOH-ostotyökaluun, joka mahdollistaa median ostamisen ohjelmallisesti. VIOOHin (SSP) ja Adformin (DSP) yhdistelmän avulla digitaalisen ulkomainonnan ostamista voidaan automatisoida ja mediakokonaisuuden raportointi on helpommin integroitavissa mediaostajan järjestelmiin”, Vuorio kertoo M&M:lle.

Ulkomainontaa on ostettu ohjelmallisesti aiemmin Suomessa Vuorion mukaan vain kerran, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun dataa on hyödynnetty tällä tasolla sekä myös ensimmäinen mediatoimiston ohjelmallinen digitaalisen ulkomainonnan osto Suomessa.

Kampanjan kohderyhmänä ovat Vuorion mukaan tiedostavat kuluttajat. Ohjelmallisen ulkomainonnan ja taustatutkimuksen avulla on mahdollista määritellä tarkemmin mainospinnat, jotka tavoittavat juuri halutun kohderyhmän.

Eri datalähteiden yhdistäminen mahdollistaa tarkemman kohdentamisen halutun kohderyhmän tavoittamiseen.

”Tämän avulla saamme kampanjamme tehokkaammin juuri haluttujen silmäparien ulottuville minimoiden hukkapeiton, eli ihmiset, jotka eivät osu kampanjamme ydinkohderyhmään. Tällöin myös heidän näkemänsä mainonta on heille relevantimpaa.”

”Yksinkertaistettuna kyse on siis siitä, että meillä on mainos oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeille henkilöille”, kertoo Vuorio.

Tie ulkomainonnan ohjelmalliseen ostamiseen on parin vuoden yhteistyön lopputulema Posterscopen, konserniin kuuluvan mediatoimisto Caratin, ohjelmallisen ostamisen yksikön Amnetin sekä JCDecauxin kesken.

”Olemme olleet ilolla toteuttamassa Dentsun kanssa Suomen ensimmäistä mediatoimiston ohjelmallista ulkomainoskampanjaa. Uskomme, että tämä tarjoaa upean mahdollisuuden tuoda digitaaliset tuotteemme entistä helpommin saataville”, JcDecauxin digitaalisista innovaatioista vastaava Xavier Jolas toteaa tiedotteessa.

Arla pääsi ensimmäisenä Suomessa hyödyntämään uutta teknologiaa.

”Koko kampanjan keskiössä on datan käyttö, datalla viestiminen sekä datan tuominen läpinäkyväksi kuluttajille. Tätä vasten ollut hienoa nähdä, että datalähtöinen tekeminen toteutuu myös ulkomainonnassa mahdollistaen kampanjan idean toteuttamisen tehokkaasti,” kertoo Arlan Head of Digital and Technological Innovation Tomi Sirén tiedotteessa.

Arla julkaisi viime vuonna Maitoketjun, jonka avulla voi seurata maidon matkaa lehmästä kaupan hyllylle.

Arla Iris -sovellusta testataan ensimmäisenä Tikan luomutilalla Kurikassa. Pilottituotteena toimii Arla Yhden tilan luomumaito.

Sovellus kerää ja yhdistelee esimerkiksi siisteys-, ravinto- ja terveystietoa sekä ulkoiluun, liikkumiseen ja maitotilan arjen toimivuuteen liittyvää tietoa Tikan luomutilalla.

Yhtenä tiedonlähteenä on hanketta varten kehitetty, tekoälyllä varustettu kameraprototyyppi, joka tutkii jatkuvasti kuvamateriaalia ja lähettää siitä koottua tietoa päivittäin Arla Maitoketjuun kaikkien tutustuttavaksi.