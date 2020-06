Lukuaika noin 3 min

Sijoittajien joukossa ovat muun muassa Suomen Teollisuussijoitus Oy TESI sekä nykyiset sijoittajat Lifeline Ventures, Reaktor Ventures ja Inventure, jotka kaikki osallistuivat yhtiön A-kierrokselle vuonna 2019.

Kaikkiaan Swappie on nostanut 48 miljoonaa dollaria (42,5 miljoonaa euroa) rahoitusta. Yhtiö käyttää rahoituksen kansainvälisen laajentumisen kiihdyttämiseen ja nopean kasvun tukemiseen. Swappien taloudellisena neuvonantajana koko kierroksen ajan toimi Arma Partners.

Swappien perustivat vuonna 2016 Sami Marttinen ja Jiri Heinonen. Marttinen on yhtiön toimitusjohtaja. Heinonen toimii markkinointijohtajana. Yhtiön missio on, että asiakkaat voivat hankkia seuraavan älypuhelimensa niin, että se on korkealaatuinen, edullisempi ja ympäristöystävällisempi.

Älypuhelinteollisuudella on merkittävä vaikutus ympäristöön. Valtaosa älypuhelimen tuottamista hiilidioksidipäästöistä syntyy valmistuksen aikana. Kaikkiaan keskimäärin 85–90 prosenttia älypuhelimen vaikutuksesta ympäristöön syntyy valmistuksen yhteydessä.

Applen oman Apple iPhone 11 Environmental Impact Report -tutkimusraportin mukaan iPhone 11 -mallin valmistus synnyttää yli 56 kilogramman hiilidioksidipäästöt.

Maailmassa on jo enemmän puhelimia kuin ihmisiä, silti älypuhelimista kierrätetään tutkitusti kunnolla vain alle prosentti. Tähän tarpeeseen Swappie vastaa kunnostamalla ja myymällä puhelimia eteenpäin.

Puhelimet huolletaan omassa tehtaassa Helsingissä ja myydään kuluttajille suoraan verkkokaupasta. Swappien ammattimaiset teknikot tarkistavat kaikki Swappien laitteet, ja jokainen puhelin myydään 12 kuukauden takuulla.

Kysyntää kunnostetuille puhelimille selvästi on. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 Swappien liikevaihto nelinkertaistui yli 31 miljoonaan euroon. Yrityksen kasvu on kiihtynyt myös koronapandemian aikana, kun ihmiset ovat siirtäneet ostojaan verkkoon. Swappien liikevaihdon kasvu viisinkertaistui yhtiön mukaan huhti- ja toukokuussa vuotta aiempaan verrattuna.

”Uskomme laadukkaasti kunnostettujen älypuhelinten kysynnän kasvavan merkittävästi, koska kuluttajat ovat yhä tietoisempia ostopäätöstensä ympäristövaikutuksista”, toimitusjohtaja Sami Marttinen kertoo tiedotteessa.

Hallinnoimme koko arvoketjua, koska kunnostamme jokaisen laitteen itse omassa tehtaassamme. Tämä tarkoittaa, että voimme tarjota korkeimman laadun laitteita takuulla ja huomattavasti uutta laitetta halvemmalla”, Marttinen jatkaa.

Kasvutavoitteet korkealla

Yhtiö aikoo käyttää rahoituskierroksella nostetut varat nopeaan laajenemiseen Euroopassa. Tänä kesänä yhtiö aloittaa toiminnan Saksassa, Irlannissa, Portugalissa ja Alankomaissa.

Swappie käyttää varoja myös tiimin kasvattamiseen. Yhtiöllä oli kaksi työntekijää vuonna 2017, ja tänä päivänä yhtiöllä on yli 260 työntekijää, jotka edustavat 31 kansalaisuutta. Yhtiö aikoo palkata 400 ihmistä Euroopassa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Sijoituksen avulla Swappie voi Sami Marttisen mukaan kiihdyttää kansainvälistä laajentumista ja tehdä älypuhelinten kiertotaloudesta valtavirtaa eri puolilla Eurooppaa.

TESIn investment manager Tony Nystenin mukaan TESIssä uskotaan, että Swappiella on valtavat kasvumahdollisuudet. Euroopan älypuhelinmarkkinan arvo on yli 100 miljardia euroa, mutta käytettyjen ja kunnostettujen puhelinten osuus siitä on vain hieman yli 10 prosenttia ja vain yksi neljästä aiemmin omistetusta puhelimesta myydään uudelleen.

”Nopean kasvunsa avulla Swappie on todistanut, että se kasvattaa koko kunnostettujen puhelinten markkinaa eikä vain omaa markkinaosuuttaan.”

”Liiketoiminnalla on valtava potentiaali, ja olemme ilahtuneita osallistuessamme tähän rahoituskierrokseen tukeaksemme Samia, Jiriä ja muuta tiimiä, kun he vievät Swappien seuraavaan kestävän kasvun vaiheeseen”, Nysten kommentoi.

Viime vuonna Swappien liiketappio kasvoi 122 prosenttia 2,6 miljoonaan euroon. Suhteessa liikevaihtoon tappio kuitenkin pieneni huomattavasti. Yritys on investoinut tuotekehityksen ohella vahvasti kansainväliseen kasvuun, muun muassa avaamalla alkuvuodesta verkkokaupan Tanskaan.

Kuluvana vuonna Swappien tavoitteena on moninkertaistaa liikevaihto edellisvuodesta. Swappie työllistää yli 260 työntekijää, jotka edustavat 31 kansalaisuutta. Yhtiö aikoo palkata 400 ihmistä Euroopassa seuraavan 12 kuukauden aikana.