YouTube Gaming -palvelun huippusuosittujen kanavien joukossa on valtava määrä puhtaasti puijausmielellä liikkeellä olevia sisällöntuottajia. Wiredin mukaan tammikuun top7-lista oli täynnä roskaa aidon pelaamisen sijasta.

Esimerkiksi eräällä suositulla ”livevideolla” mainostetaan Grand Theft Auto 5 -pelissä toimivaa huijausta. Sitä varten katsoja ohjataan verkkosivustolle, jonka kautta peliinsä saa miljardittain lisärahaa – mutta sitä ennen tarvitsee täyttää henkilötiedot kahdelle erilliselle verkkosivustolle. Kukaan omilla aivoillaan ajatteleva tuskin yllättyy kuullessaan, että videon kommentit ovat täynnä valitusta siitä, että luvattuja virtuaalikolikoita ei koskaan tullutkaan näkyviin pelissä.

ZeroFox-tietoturvayhtiön asiantuntija Zack Allen kertoo huijausstriimaajien pyrkivän saamaan katsojiltaan henkilötietoja tai jopa luottokorttinumeroita. Viekkaudella ja vääryydellä haltuun saadut tiedot kaupataan sitten eteenpäin. Jotkin huijarit puolestaan pyrkivät ohjaamaan katsojiaan sivustoille, joiden kautta tietokoneelle asennetaan haittaohjelmia.

Surkealla laadulla toteutettujen kanavien suosio tuntuu yllättävältä, mutta tällekin on looginen selitys. Aitoja katsojia niiden hurjista luvuista on vain murto-osa. Esimerkiksi erästä ”Escape from Tarkov”-peliä käsittelevää videota katseli Wiredin uutisen kirjoitushetkellä yli 11 000 ihmistä. Kanavalla oli kuitenkin alle 1500 tilaajaa. Katsojamääriä on saatu nousuun myös valheellisilla lupauksilla. Eräällä kanavalla luvataan ilmaista rahaa erityisesti lasten suosimaan Roblox-peliin – kunhan kanavan tilaa ja sen pitää päällä vuorokauden ympäri.

YouTube kertoo sen Gaming-osion keränneen 358,3 miljoonaa katselutuntia tammikuun aikana. Vuosi sitten tunteja kertyi vastaavana aikana 287,4 miljoonaa. Tilastoista pyritään siivoamaan huijarikanavien keräämiä katseluita, mutta täysin aukotonta puhdistus ei ole. Pelistriimauspioneeri Twitchin lukuihin YouTubella on vielä matkaa, sen sisältöjä tuijotettiin tammikuussa 842,5 miljoonaa tuntia.