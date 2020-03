Bär Barin perustaja Jasmiina Ojala kertoo, että tempauksen tarkoituksena on tuoda ihmisten arkeen iloa ja hyvää mieltä poikkeuksellisen ja haastavan koronavirustilanteen keskellä.

Koronaviruksen takia usea helsinkiläinen joutuu nyt viettämään päivänsä koulun tai työpaikan sijasta kotonaan.

Suomalaiseen superfoodiin keskittyvä Bär Bar toimittaa Helsingin kantakaupungin alueella kahden päivän ajan ilmaiset karanteenipaketit karanteenissa oleville kaupunkilaisille.

Ilmaisen paketin voi tilata nettilomakkeella ja yritys toimittaa smoothien ja Bär Bowlin sisältävän paketin suoraan kotiovelle.

Bär Barin perustaja Jasmiina Ojala kertoo, että tempauksen tarkoituksena on tuoda ihmisten arkeen iloa ja hyvää mieltä poikkeuksellisen ja haastavan koronavirustilanteen keskellä.

”Meillä on varastot täynnä ja työntekijöitä, mutta asiakkaat ovat kadonneet. Yritysasiakkaita ja tavallisia asiakkaita ei tule niin paljoa kuin normaalisti. Meillä on kuitenkin hyviä ja hienoja raaka-aineita, kuten marjoa ja kauraa, emmekä halua niiden menevän pilalle”, Ojala kertoo M&M:lle.

Samaan aikaan uutiset ja ihmisten mielialat vaikuttavat Ojalan mukaan hyvin synkiltä. Monet pelkäävät omien läheistensä terveyden ohella esimerkiksi työpaikan menetystä.

”Fiilikset ovat epätietoiset ja synkät. Tässä tilanteessa halusimme käyttää varastomme ja resurssimme tuodaksemme ihmisille hyvää mieltä ja oloa.”

Alkuvuodesta yritys avasi toisen toimipisteen Helsingissä Ateneuminkujalla. Ensimmäinen toimipiste sijaitsee Fredrikinkadulla Helsingin keskustassa.

Bär Barin tarkoituksena oli ennen koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta avata pääkaupunkiseudulla 3–4 uutta toimipistettä kuluvan vuoden aikana. Poikkeustilanteen ollessa päällä kasvuhankkeet ovat toistaiseksi jäissä.

”Heti, kun tunnelin päässä on valoa, teemme kaikkemme, että saamme nykyiset baarit takaisin normaaliin, kasvavaan liiketoimintaan. Haluamme totta kai kasvaa, mutta tässä tilanteessa yritetään pitää se, mitä jo on”, Jasmiina Ojala kertoo.

Ojala korostaa, että kyseessä on tilanne, jolle kukaan ei voi mitään. On ainoastaan mahdollista rajoittaa sitä, kuinka nopeasti tauti leviää.

”Kukaan ei tiedä, kuinka kauan poikkeustilanne kestää. Sehän tässä ongelma on. Haluan uskoa, että tämä on ohimenevää ja me palaamme vielä normaaliin. Nyt edessä voi olla taantuma, mutta aina jossain vaiheessa sieltä tullaan ylös.”

Koronavirus aiheuttaa epävarmuutta ja stressiä kaikille, mutta erityisen haastava tilanne on pienyrittäjien kohdalla. Ojalan mukaan poikkeukselliset olot ovat synnyttäneet myös myönteisen ilmiön.

”On ollut hienoa huomata, kuinka esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on jaettu viestejä, joissa kannustetaan tukemaan nyt pienyrittäjiä ja paikallisia toimijoita ostamalla esimerkiksi tuotteita ja palveluja tulevaisuuden varalle. Se on tuonut ainakin minulle hyvää mieltä”, Ojala sanoo.

Bär Barin ovat perustaneet Jasmiina Ojala ja Petri Vilpponen. Liikevaihto oli viime vuonna noin 200 000 euroa ja tulos nollan euron tuntumassa. Yritys työllistää tällä hetkellä seitsemän henkilöä.