Lukuaika noin 3 min

Koiraa sanotaan ihmisen parhaaksi ystäväksi, ja monelle lemmikki onkin tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Koirille on nykyään tarjolla monenlaisia palveluja, kuten koirakylpylöitä, ja nyt elektroniikkavalmistaja Samsung on lisännyt tarjontaan oman koirille tarkoitetun sovelluksensa.

Samsung kutsuu koirat osaksi perheen TV-hetkiä julkaisemalla QLED-televisioilleen maksuttoman karaokesovelluksen, joka on suunniteltu nimenomaan ottamaan koirat mukaan koko perheen viihdehetkiin. Yhdessä musiikkituottajan ja koira-asiantuntijan kanssa tuotetut uudet karaokekappaleet on suunniteltu rohkaisemaan koiria osallistumaan lauluun, jotta koirat voisivat nauttia modernista TV-viihteestä yhdessä omistajiensa kanssa.

Koira-asiantuntijan avulla on saatu selville, millainen viihde kaappaa koirien huomion ja innostaa niitä laulamaan. Koirien silmät ovat esimerkiksi paljon ihmissilmiä herkempiä liikkeelle, minkä vuoksi vanhojen televisioiden matala kuvataajuus näyttäytyy koirille vilkkuvana. Koirille tarkoitetut karaokevideot onkin tuotettu korkeilla kuvataajuuksilla ja Samsung-televisioiden tukemilla teräväpiirtotarkkuuksilla. Videoilla nelijalkaisen katsojan huomion kaappaamiseen käytetään koiria ja nopeaa liikettä. Lisäksi sinistä ja keltaista väriä on käytetty usein, sillä koirat näkevät ne väreistä parhaiten.

Musiikissa puolestaan on käytetty soittimia, jotka laukaisevat koirissa perinnöllisen halun ulvoa vuorovaikutuksessa laumansa kanssa.

”Saksofoni, huuliharppu, koiran äänet ja sireenit ovat esimerkkejä äänistä, jotka usein kiinnostavat koiria ja saavat heidät haluamaan yhtyä kuoroon. Yhdessä ulvominen vahvistaa lauman yhteenkuuluvuutta, ja sama vaikutus syntyy, kun laulamme yhdessä koiramme kanssa – loistava tapa pitää hauskaa yhdessä”, sanoo koirapsykologian ja -käyttäytymisen asiantuntija Kicki Fellstenius tiedotteessa.

Musiikin on luonut suosittu ruotsalainen lauluntekijä, tuottaja ja koirien ystävä Anders Bagge tiimeineen. Musiikin tuotannosta vastasivat Alex Kvarnestig ja Anders Bagge. Karaokesovellus sisältää kappaleet This is we, Fetch ja Bite, joista yksi on balladi ja kaksi korkeampitempoisia kappaleita.

”Lemmikkieläimillä on oltava hauskaa kuten meilläkin, ja me omistajat olemme vastuussa heidän viihtymisestään. Samsungilla on tarvittava tekniikka tämän mahdollistamiseksi, joten en näe mitään syytä olla tekemättä tätä”, sanoo Samsungin tuotepäällikkö Klas Söderström tiedotteessa.

Mutta miksi ihmeessä kukaan haluaisi saada koiransa laulamaan, haukkumaan tai ulvomaan television mukana?

Elin Axelsson Samsungin viestinnästä vastaa M&M:lle, että kyse on viihteen tarjoamisesta koko perheelle.

”Koirat ovat iloisia, kun saavat olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Työskentelimme projektissa yhdessä koira-asiantuntijan kanssa varmistaaksemme, että koira ja omistaja voivat olla tämän sovelluksen avulla vuorovaikutuksessa.”

Axelssonin mukaan Samsung haluaa ottaa koko perheen mukaan nauttimaan viihteestä.

”Pohjoismaissa monilla ihmisillä on lemmikkejä, erityisesti koiria, ja he haluavat tehdä hauskoja asioita yhdessä.”

Samsung ei kerro, paljonko se on koirakaraokesta maksanut.

Sovellus on saatavana tästä päivästä alkaen kaikissa vuoden 2017 ja sitä uudemmissa Samsung QLED -televisioissa. Sen voi etsiä television sovelluskaupasta hakusanoilla QLED Dog Karaoke.