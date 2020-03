Lukuaika noin 4 min

Markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchen ja Suomen Podcastmedia ovat sopineet yhteistyöstä podcast-tuotannoissa. Yhteistyö merkitsee yrityksille mahdollisuutta suurentaa jalansijaansa kasvavilla äänimarkkinoilla.

Ensimmäinen yhteistyössä tuotettu podcast on Kriisin anatomia, jossa syvennytään kriiseistä viestimiseen ja niistä kunnialla selviämiseen.

Spotifyssa julkaistun podcastin avausjaksossa työuupumuksen ja masennuksen vuoksi Vihreiden puheenjohtajuudesta vuonna 2018 vetäytynyt Touko Aalto laukoo näkemyksiään suomalaisen politiikan nykytilasta Source & Kitchenin kriisiviestinnän asiantuntijan ja vanhemman konsultin Juhana Harjun haastattelemana.

Aallon mukaan politiikasta on tullut show-painia, jossa paras tapa vahingoittaa uhaksi muodostunutta puoluetta on iskeä sen johtajaan mahdollisimman monesta suunnasta ja mahdollisimman kovaa.

Myöhemmissä jaksoissa Aalto isännöi podcastia yhdessä Harjun kanssa.

Suomen Podcastmedian neuvonantaja Juhani Pajunen kertoo M&M:lle, että Kriisin anatomia on eräänlainen näyte.

”Source & Kitchenillä on paljon asiakkaita, ja ideana on houkutella heitä podcastin tekoon ja kertoa, miksi kannattaa tehdä podi. Kriisin anatomia on tehty esimerkiksi siitä, mitä kaikkea podcastissa voidaan tehdä”, Pajunen sanoo.

Markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin mukaan podcastit ovat luonteva lisä yhtiön palveluvalikoimaan. Ne tarjoavat Source & Kitchen -konsernin toimitusjohtajan Jaakko Kantolan mukaan kanavan ja työkalun, jonka parissa viihdytään pitkään ja joka mahdollistaa laadukkaan viestinnän.

”Podcast antaa videon tavoin meille alustan syvällisempään ja vaikuttavampaan viestintään. Etenkin podcastien parissa vietetty aika antaa uusia mahdollisuuksia laadukkaaseen sisällöntuotantoon ja merkityksellisten tarinoiden kerrontaan. Yhteistyö tuo meille lisää työkaluja siihen, missä koemme olevamme hyviä, eli tarinankerrontaan”, Kantola kommentoi M&M:lle.

Podcasteja eri alustoille tekevä Suomen Podcastmedia on erikoistunut yrityspodcasteihin ja eroaa siten nuorisovaikuttajiin keskittyneistä podcasttaloista.

Suomen Podcastmedian tuottamia aiempia sarjoja ovat muun muassa Danske Bankin ”Taloudellinen mielenrauha” ja vuoden 2018 myydyimmän bisneskirjailijan, tekoälyasiantuntija Antti Merilehdon ”Tekoäly Nyt”. Suomen Podcastmedia on tuottanut ohjelmia myös Yleisradiolle ja äänikirjapalvelu Storytelille.

Source & Kitchenillä ja Suomen Podcastmedialla on yhteistyössä työn alla kymmenkunta erilaista podcastideaa. Yksi kevään aikana tulossa oleva podcast käsittelee älykästä liikennettä, ja siinä on mukana useita aiheeseen liittyviä yrityksiä. Muista aiheista ei vielä kerrota julkisesti.

Suomen Podcastmedia ja Source & Kitchen ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä, ja nykyinen sopimus syventää sitä. Suomen Podcastmedian Juhani Pajunen toimii myös markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin ääniviestintään erikoistuneena neuvonantajana, ja yritykset ovat aiemmin tuottaneet yhdessä kokki Henri Alénin tähdittämän ruokapodcastin Kovaksi keitetyt. Podcastissa oli mukana asiakkaita niin Suomen Podcastmedian kuin Source & Kitcheninkin puolelta.

”Yleisimpiä sudenkuoppia on ajatella, että podcast on tunnettavuusväline”

Suomen Podcastmedia lupaa nettisivuillaan taikoa tylsistäkin aiheista mestariteoksia. Miten se tehdään?

”Ihan samoilla tempuilla kuin missä tahansa markkinoinnissa. Podcastalalla on perisyntinä se, että pannaan vain mikki päälle ja äänitetään ja leikataan. Se voi olla teknisesti ihan hyvälaatuista, mutta siitä puuttuvat markkinoinnin suunnittelun kaikki muut osat”, Pajunen sanoo.

Pajusen mukaan yrityspodcast on syytä suunnitella huolellisesti.

”Mietimme ensin, miten jostakin vähän tylsästäkin aiheesta saa mielenkiintoisen, mikä siinä voisi kiinnostaa yleisöä. Mietimme tosi paljon esimerkiksi, ketkä valitaan vieraiksi tai hosteiksi. Yrityspodcasteissahan tyypillisesti haastateltavana on toimitusjohtaja ja haastattelija on viestinnästä. Teemat ovat monesti ihan mielenkiintoisia, mutta lähtökohta ei ole kuulijan kannalta kovin mielenkiintoinen.”

Pajusen mukaan roolitus on ensimmäinen tärkeä asia, jotta mukaan saadaan mielenkiintoisia vieraita, joilla on mielenkiintoisia näkökulmia asioihin.

Toinen tärkeä tekijä on testimarkkinointi ennen tuotantoa sisällön kiinnostavuuden varmistamiseksi.

”Ennen tuotantoon lähtemistä teemme usein pienen tutkimuksen koeyleisöllä ja testaamme ideoitamme.”

Suomen Podcastmedia on tehnyt yrityspodcasteja monenlaisille toimialoille eläinlääkinnästä ruokaan ja tekoälyyn. Pajusen mukaan moni suomalaisyritys on löytänyt podcastit, mutta valtaosa ei vielä ole.

”Kun aloitimme kolme vuotta sitten, jouduimme todella paljon selittämään, mikä ylipäätään on podcast. Nyt kaikki tietävät sen, ja keskustelu on ennemminkin siinä, mitä se voi konkreettisesti tehdä yritykselle.”

Pajusen mukaan podcastin etu on yleisön sitoutuneisuus. Podcastia kuunnellaan keskimäärin noin 20 minuuttia, eli varsin pitkään.

”Podcast soveltuu myyntisuppilon alapäähän, eli siihen, kun halutaan kääntää prospekteja asiakkaiksi ja syventää suhdetta. Yleisimpiä sudenkuoppia on ajatella, että podcast on tunnettavuusväline suppilon yläpäässä, ja kun se ei sovi sinne niin hyvin, voidaan pettyä tuloksiin”, hän sanoo.