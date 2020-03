Lukuaika noin 3 min

Terveiset täältä rajan takaa. Pääsin pakoon hulluutta. Minut polttohaudattiin kasvosuoja naamallani.

Pelko, hätä, ahdistus ja kauhu ovat inhimillisiä tunteita. Koemme niitä kaikki toisinaan. Joskus menemme ihan elokuviin asti turvallisesti myötäelämään niitä. Kun pelko hiipii syvälle mieleen ja voimistuu hysteriaksi, se on vaarallisimpia energioita mitä on. Se lamaannuttaa kokijansa, joka sairastuttaa hänen mielensä, minkä johdosta hän tukahduttaa paniikillaan kaikki läheisensä ja vastaantulijat. Hysteria on väkevintä myrkkyä mitä voi olla. Hysteeriset eivät näe mitään muuta kuin paniikkinsa, mikään järki ei pysäytä heitä ja he pitävät vihollisinaan jokaista joka ei koe tilannetta samoin. He mikromanageeraavat jokaisen yksityiskohdan. Paniikissa ihmisen aivot ovat shokissa ja älykkyysosamäärä väliaikaisesti putoaa. Kaduilla kulkee aggressiivisia, hulluja vajaamielisiä, joilla on viranomaisten oikeutukset tilaansa. Ja kyse on flunssaviruksesta! Ei Syyriasta.

Koska hysteria on hulluuden tila, siihen ei influenssarokote auta. Se vaatii intensiivistä terapiaa ja häiriön korjausta. Todistamme parhaillaan maailmanlaajuista hysteriapandemiaa. Siihen ovat sairastuneet ihan vasta tervepäisiksi vielä kuvitellut yksilöt, mediat, yritykset ja viranomaiset.

Kaikki edellinen todistaa, että pelko on aivan liian monelle vahvin motivoiva tunne. Se on traaginen, säälittävä totuus.

Seuraukset ovat fataalit. Lapset itkevät lohduttomasti, kun näkevät vanhempiensa hädän. Sellaisen kasvatusmallin jätämme perinnöksi. Taloudellisesti ajaudumme väistämättömään lamaan. Yrityksiä ajautuu konkurssiin, ihmisiä irtisanotaan, hyvinvointi laskee. Kun alamme paikkaamaan vaurioita, tulee uusi kevättalvi. Silloin löydetään uusi flunssa, joka nimetään koronakakkoseksi, biljardiksi tai ping-pongiksi. Tämän vuoden opeilla koko maailma asetetaan ulkonaliikkumiskieltoon. Jokainen. Ne joihin influenssa silti osuu, joutuvat ompelemaan hihaansa keltaisen daavidintähden. Sitä seuraavana vuonna liikkumiskiellon rikkojat ammutaan. Matka keskitysleirin vartijaksi on enää yhden flunssan päässä.

Olen täällä taivaassa turvassa, mutta sain luvan lähettää yhden whatsup-viestin, (päättelen siitä olevani taivaassa sillä vain helvetissä on sallittua kidutustarkoituksiin FB- ja IG-storyt). Tässä viestini: me olemme kaikki piilokamerassa! Ja reputimme totaalisesti! Maailmankaikkeus, historia, tulevaisuus ja mangustitkin nauravat meille. Meille kuulemma haluttiin osoittaa kaksi asiaa. 1. Älkää enää ikinä kuunnelko ketään, joka väittää että ihminen on järkiolento. Ei ole, ei ole, eikä tule ikinä olemaan. Me kuljemme tuulella tai tunteilla. Sama pätee kaikkiin valtioihin. Piste. 2. Jos yksi virus saa koko maailman sekoamaan näin järjettömän nopeasti kulttuurista tai maasta huolimatta, miettikää millaisia aivottomia sopuleja olemme. Käännetään se totuus kerrankin voitoksi. Yläkerran unelma olisi, että yhtä väkevä epidemia syntyisi aiheesta. Miettikää, jos samalla nopeudella leviäisi jokin toinen tunne kuin hysteria, joka johtaisi yhtä välittömiin tekoihin. Jospa se tunne olisi vaikka ympäristöstä välittäminen, sodanvastaisuus, yksinäisistä huolehtiminen tai vaikka niinkin konkreettinen tunne kuin rakkaus. Yksi sellainen, kiitos, ja pian.