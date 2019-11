Lukuaika noin 1 min

Netflix on nuoria eniten myönteisesti puhuttava brändi, kertoo tutkimusyhtiö YouGov. Lokakuussa julkaistun BrandIndex-tutkimuksen mukaan suoratoistopalvelu on 18–34-vuotiaiden ikäryhmässä 64 prosentin huulilla.

Suomalaisnuorten suosikki puhuttaa myös monessa muussa maassa. YouGov on listannut nuorten suosikkeja 38 maassa ja niistä 17:ssä Netflix mahtuu kymmenen parhaan joukkoon. Videostriimauspalvelu on ykkönen esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa sekä suuressa osassa Länsi-Eurooppaa kuten Ranskassa, Saksassa ja Belgiassa.

Suomessa eniten pisteitään parantanut brändi on Iittala, joka on noussut myös kymmenen parhaan joukkoon. Toiseksi eniten kohennusta on tullut Finnairille ja kolmanneksi eniten Fazerille, joka sekin on uusi tulokas top 10 -listalla.

Dataa tutkimukseen on kerätty vuoden ajan eli viime vuoden syyskuun alusta tämän vuoden elokuun loppuun. Haastatteluja tehdään Suomessa sata päivittäin. Haastatelluilta kysytään, ovatko he puhuneet kyseisistä brändeistä edellisten kahden viikon aikana ja ovatko he kuulleet yrityksistä myönteistä tai kielteistä joko ihmisiltä, mediasta tai mainoksista. Mukana oli Suomesta 200 brändiä.

Nuorten top 10 -brändit