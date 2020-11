Lukuaika noin 2 min

Anna Salmi on nimitetty Posti Group Oyj:n brändi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtajaksi. Salmesta tulee myös Postin johtoryhmän jäsen. Hän aloittaa pestissä viimeistään helmikuun alussa. Salmi on työskennellyt aiemmin tavarataloketju Stockmannin digitaalisesta kehityksestä ja myynnistä vastaavana johtajana ja kuulunut yhtiön johtoryhmään. Hän lähti Stockmannilta viime kesänä.

Salmen hulppean tittelin taustalla on organisaatiomuutos. Postin konsernin brändi-, viestintä- ja vastuullisuustoiminnot yhdistetään samaan yksikköön, jonka johdossa Salmi aloittaa ensi vuonna. Hän raportoi tehtävässään Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusistolle.

Tällä hetkellä vanhempainvapaalla oleva Salmi kertoo M&M:lle, että Postin digitaalinen muutos houkutteli hänet uuteen työpaikkaan.

”Minua on aina houkutellut sellainen tilanne, jossa ollaan muutoksessa ja haetaan uomia tulevaisuuden liiketoiminnalle. Olen tehnyt töitä verkkoliiketoiminnan kanssa käytännössä koko työurani ajan. Tämä pesti tarjoaa mahdollisuuden katsoa verkkokaupan kasvua toisesta suunnasta kuin Stockmannilla. Muutostarina, joka Postilla on käynnissä, on Suomessa aivan omaa luokkaansa.”

Verkkokaupan kenttä sähköistyi, kun Amazon avasi Ruotsiin oman varaston ja verkkokauppasivun. Salmi ei osaa ottaa kantaa siihen, miten Amazon vaikuttaa Postin liiketoimintaan.

”On se Amazon ollut Suomen markkinoilla jo vuosia, ja yhtiö on muutoinkin kirittänyt verkkokaupan kokonaiskasvua jo vuosia.”

Salmi johtaa tulevaisuudessa yksikköä, joka vastaa myös Postin brändistä. Yhtiön syyskuussa julkistettu brändiuudistus herätti runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Erityisesti Postin viestinnän tuttavallinen tapa keskustella asiakkaiden kanssa hämmensi ja herätti jopa suuttumusta. Posti kertoo verkkosivuillaan, että sen tyyli on jatkossa aiempaa rennompi ja tuttavallinen.

Salmen mukaan vahvat reaktiot kertovat siitä, että ihmisillä on tiivis suhde Postiin. Postin tuttavallisella äänensävyllä tavoitellaan lähestyttävyyttä, mikä on Salmen mukaan yhtiölle pelkästään hyödyllistä.

”Jokaiselle firmalle on vahvuus, jos sen tekeminen herättää tunteita. OIivat ne sitten fanfaarin omaisia positiivisia tai kyseenalaistavia tunteita. Tunnereaktio todistaa, että Postilla on kuluttajille väliä.”

Ennen Postia Salmi työskenteli Stockmannilla, jossa hän toimi viimeksi yhtiön digitaalisesta kehityksestä ja myynnistä vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä myös Aurinkomatkoilla ja Finnairilla.