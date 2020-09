Lukuaika noin 2 min

Klarnan verkkokauppapulssin mukaan suomalainen verkkokauppa kasvoi keväällä tiukkojen koronarajoitusten aikaan vahvasti, ja myynti on jatkunut hyvä myös kesän yli.

Verkkokauppapulssi on koostettu Klarnan ostodatasta yli 6 000 suomalaista verkkokaupasta.

Klarnan Suomen markkinointijohtaja Jannica Nyman kertoo, että verkkokaupan myynti on laskenut hiukan kevään hurjasta kasvuloikasta, on silti selvää, että verkkokauppa on kokenut todellisen pyrähdyksen.

”Todennäköisesti myös monet heistä, jotka tekivät ensimmäisiä verkko-ostoksiaan keväällä, jatkavat ainakin osittain ostosten tekoaan verkossa.

”Jos trendi seuraa aiempia vuosia, on todennäköistä, että suomalaisten verkkokauppojen myynti jatkaa kasvuaan taas elokuussa", Nyman toteaa tiedotteessa.

Pienempien kuntien asukkaat aktiivisia ostajia

Maantieteellisesti tarkasteltuna suomalaiset käyttivät henkilöä kohden eniten rahaa verkko-ostoksiin Uudellamaalla ja maan pohjoisosissa eli Lapissa, Kainuussa, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisäksi verkkokaupasta ostetaan enemmän pienemmissä kunnissa, kuten Muoniossa, Tammelassa ja Enontekiöllä.

Vain neljännes Suomen kahdestakymmenestä suurimmasta kaupungista ostaa enemmän verkossa kuin keskivertosuomalainen.

Alkuvuoteen verrattuna suomalaiset ovat panostaneet kesä-heinäkuussa enemmän autoiluun sekä ostaneet enemmän koruja, laukkuja, kelloja ja aurinkolaseja.

Keväällä suurta kasvua nähnyt koti- ja puutarhatuotteiden kategoria kasvoi vielä kesäkuussa. Heinäkuussa sen sijaan eniten kasvaneiden tuotekategorioiden listalle nousi erotiikkatuotteet.

Jannica Nymanin mukaan koronapandemian aiheuttama ulkomaanmatkailun vähentyminen on todennäköisesti tarkoittanut monille matkabudjetin käyttämistä kotimaassa.

”Näin ollen ei ole mahdoton ajatus, että osa rahasta on käytetty itsensä hemmotteluun. Tämä voisi myös selittää eroottisten tuotteiden myynnin piristymisen kesällä", Nyman arvioi.

Maanantai kasvatti suosiotaan ostopäivänä

Karkeasti jaoteltuna eteläisessä Suomi on kesän aikana panostanut vaatteisiin, jalkineisiin ja elektroniikkaan, kun taas maan keski- ja pohjoisosissa on ostettu autoiluun sekä urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä tuotteita.

Nämä tuotekategoriat ovat nostaneet eniten suosiotaan kyseisillä alueilla kesä- ja heinäkuussa verrattuna keskimäärin suomalaisen ostokäyttäytymiseen.

Kesällä arkipäivät maanantaista torstaihin nostivat suosiotaan ostospäivinä verrattuna sunnuntaihin, jotka on yleensä ollut suosituin päivä tehdä verkko-ostoksia.

Kesällä suomalaiset tekivät jopa 65 % enemmän ostoksia maanantaisin verrattuna lauantaihin, joka on verkkokaupan myynnin kannalta viikon huonoin päivä.

Vuorokaudenajoista eniten suosiotaan nettiostosten tekemisessä nostivat aamuyön tunnit, aikainen aamu ja aamupäivä (03.00–12.00). Myös mobiilissa tehtyjen ostosten määrä on kasvanut kesällä yhdeksällä prosentilla.