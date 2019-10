Lukuaika noin 2 min

”Nostan esille Suomen pitkäikäisimmän käännöskirjasarjan, Tammen Keltaisen kirjaston 500. suomennoksen. Kyseessä on 26-vuotiaan ranskalaiskirjailijan Édouard Louis’n esikoisteos Ei enää Eddy, jonka on suomentanut Lotta Toivanen. Ajankohtainen romaani kertoo periytyneen huono-osaisuuden maailmassa kasvaneesta homoseksuaalisesta pojasta. Nuorten miesten pahoinvoinnilla voi olla kauaskantoisia seurauksia sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Tässä kirjassa on paljon asioita, jotka auttavat ymmärtämään maailmaa. Tarvitsemme taitavia ja ammattitaitoisia kääntäjiä, jotka pystyvät välittämään alkuperäisteoksen kielen ja ajatusmaailman.”