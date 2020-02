Ryhmä Creative Agencyn toimitusjohtaja Pertti Pällijeff (vas.), MTV:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Susa Valvio, Ryhmä Creative Agencyn luova johtaja Jannis Mavrostomos, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen ja C Moren markkinointipäällikkö Sara Filppula.

Mainostoimistokumppanuuksiaan uusiva MTV Oy on valinnut suoratoistopalvelu C Moren uudeksi mainostoimistoksi Ryhmä Creative Agencyn.

Suoratoistopalvelu C More vietti viime viikolla kolmivuotissyntymäpäiviään.

”Tavoitteemme on nostaa edelleen kotimaisen suoratoistopalvelumme tunnettuutta siitä, että C Moren sisällöt ovat juuri suomalaisille räätälöityjä aina laadukkaista alkuperäissarjoista seuratuimpiin urheilulajeihin”, sanoo MTV:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Susa Valvio.

Hänen mukaansa Ryhmä Creative Agency vakuutti idearikkaudellaan, ammattitaidollaan ja hyvällä yhteistyöasenteellaan.

”Uskon, että meillä on loistavat mahdollisuudet yhdessä Ryhmän kanssa kiihdyttää entisestään C Moren erinomaista kehitystä", Valvio sanoo tiedotteessa.

Myös Ryhmän toimitusjohtaja Pertti Pällijeff on uudesta yhteistyöstä innoissaan.

"C More on meille todellinen perfect match. Se kertoo vaikuttavia, viihdyttäviä ja koukuttavia tarinoita – ja niin teemme mekin markkinointiviestinnän keinoin”, Pällijeff sanoo tiedotteessa.

MTV on uusinut ja tehostanut markkinointi- ja viestintäorganisaationsa toimintamallia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yhtiö on muun muassa luopunut ulkoistetuista palveluista ottamalla sisään sosiaalisen median tuotannon ja viestinnän tekijöitä.

Viime viikolla MTV ilmoitti valinneensa MTV3:n, Subin, AVA:n, mtv-palvelun ja MTV Uutiset -brändin uudeksi mainostoimistokumppaniksi Dynamo & Sonin. Nyt kun uudet mainostoimistokumppanit on valittu, alkaa MTV:llä seuraavaksi inhouse-tuotantotiimin rakentaminen jatkuvan mainonnan ja pienten kampanjakokonaisuuksien tekemiseen. MTV palkkaa kevään aikana muun muassa useita leikkaajia ja graafikoita.