Lukuaika noin 4 min

Suomessa on perustettu maailman ensimmäinen, kansainvälinen tatuointitaiteilijoiden ja musiikista innoittuneiden kuvittajien agentuuri Musta Agency. Alkuvaiheessa mukana on 11 tatuointitaiteilijaa ja kuvittajaa Suomesta, Puolasta, Espanjasta, Ranskasta, Liettuasta, Italiasta ja Englannista.

Uusi agentuuri on saanut nimensä perustaja Ilari Mustan mukaan. Musta on toiminut tatuoijana kahdeksan vuotta. Oman tatuointiliikkeensä Krunikan Leiman hän perusti vuonna 2015.

Hanke syntyi alun perin halusta pelastaa Krunikan Leima. Koronaviruksen aiheuttaman pandemian alkaessa keväässä lähikontaktissa asiakkaan kanssa tehtävä työ muuttui hetkessä käytännössä mahdottomaksi.

Musta Agency sai alkunsa Krunikan Leimassa työskennelleiden Mustan, Elisabet Wariksen ja Tuomas Valtasen keskustelusta.

”Ideana oli löytää duunia tatuoijille tilanteessa, jossa asiakaskontaktia ei pystytä toteuttamaan”, Musta kertoo M&M:lle.

Kun idea oli lähtenyt itämään, Musta oli yhteydessä vanhaan ystäväänsä Todd Weinbergeriin. Kävi ilmi, että myös hän oli jo vuosia pohtinut ideaa tatuointitaiteen ja brändien yhdistämisestä.

”Vaihdoimme keskenämme paljon ajatuksia siitä, miten tatuointitaiteen voisi ulottaa entistä laajemmalle. Hän oli aiemmin yhdistänyt useita brändejä tatuointitaiteeseen järjestämällä kuvituksia muun muassa Jägermeisterille sekä Electronic Artsille”, Musta taustoittaa.

Weinberger on Revolver-lehden Design Director, joka tunnetaan myös televisiosarjoista Ink Masters ja Miami Ink. Hänen lisäkseen joukkoon liittyi myynnin ja kehitystyön vetäjäksi Sanni Levosaari. Näin Musta Agencyn ydinryhmä oli kasassa.

Näyttävä lanseeraus

Musta Agency on alusta lähtien kansainvälinen. Mukana on kuvittajia Suomesta, Puolasta, Espanjasta, Ranskasta, Liettuasta, Italiasta ja Englannista. Musta kertoo, että tatuointiyhteisö on hyvin laaja ja kansainvälinen. Alan toimijat kiertävät eri studioita ja messuja ulkomailla ja verkottuvat keskenään.

”Olemme kutsuneet paljon kansainvälisiä artisteja vierailemaan Suomeen. Sitä kautta olemme tutustuneet ulkomailla asuviin tatuointitaiteilijoihin, jotka tekevät myös tatuointityylisiä kuvituksia. Olemme lähteneet rakentamaan artistirosteriamme sitä kautta.”

Agentuurin lanseerausta varten Musta Agencyn kuvittajaryhmä teki brändipaidat uudistettuine logoineen 26 suomalaiselle markkinointiviestinnän toimistolle, kuten Hasan & Partnersille, Milttonille, TBWA\Helsingille ja SEKille.

Mukana oli myös muutamia kotimaisia medioita sekä peliyhtiö Supercell, jolle tehty kuvitus on Ilari Mustan käsialaa, kuten myös markkinointiviestinnän toimisto Bob the Robotille tehty työ.

”Tämä on ollut aika mieletön projekti! Olemme työstäneet hanketta keväästä saakka. Ajatuksemme on lähettää laatikollinen, eli 4–8 uusia brändipaitaa toimistoille. Pakettiin kuuluu myös väliaikaisia siirtotatuointeja, jolloin kuvitusta voi pitää tovin myös ihollaan”, Musta sanoo.

Kehittyvä taidemuoto

Musta Agency on oiva esimerkki siitä, kuinka tatuointitaidetta voi siirtää digitaalisesti ostettavaksi. Haluamme olla paikka, joka yhdistää tatuointitaiteilijat, luovan alan suunnittelijat ja kuvitusten ostajat netissä.

Nykypäivänä tatuointitaiteen käytettävyys ja kirjo on hyvin laaja. Yksi osuva esimerkki tästä ovat yhdysvaltalaisen tatuointitaiteilijan Scott Campbellin jo viime vuosikymmenen alussa Louis Vuittonin laukkuihin tekemät tatuointityyliset kuvitukset.

Toinen, tuoreempi esimerkki on Ilari Mustan itsensä tekemä kuvitus Pauligin Juhla Mokka -kahvin kevään äitienpäiväpakkaukseen.

”Tatuointitaide ulottuu nykyisin paljon ihmisen ihoa laajemmalle. Takana on valtavasti osaamista. Minusta on erittäin upeaa, että tämä osaaminen pääsee laajemman yleisön tietoisuuteen”, Musta toteaa.

Muita esimerkkejä ovat merchandise-materiaalin tuotannot artisteille ja bändeille. Musta Agencyn tavoitteena onkin tehdä taiteesta ja käsityöstä digitaalisesti ostettavaa sekä muuttaa paikallinen kivijalkatoiminta globaaliksi verkkokaupaksi.

”Tämä on loistava esimerkki siitä, kuinka tatuointitaidetta voi siirtää digitaalisesti ostettavaksi. Haluamme olla paikka, joka yhdistää tatuointitaiteilijat, luovan alan suunnittelijat ja kuvitusten ostajat netissä.”

Krunikan Leima jatkaa toimintaansa, ja myös Ilari Musta aikoo tehdä jatkossakin tatuointeja. Luvassa on uuden agentuurin ohella muitakin uusia tuulia, sillä Musta aloittaa uudessa pestissä Image-lehden Art Directorina.

Mielessä siintävät jo uuden agentuurin tulevaisuudenkuvat. Tarkoituksena on aloittaa Suomessa, mutta lähitulevaisuudessa laajentaa ulkomaille, ensimmäisenä Baltiaan, Puolaan, Pohjoismaihin sekä Saksaan.

”Meillä on ennestään vahva edustus Baltiassa, Puolassa ja Pohjoismaissa. Verkostot ovat olemassa”, Musta sanoo.

Kuvitusagentuurin liiketoiminta on Mustan mukaan paljon tatuointiliikettä skaalautuvampaa, koska kuvituksia voi tehdä eri pinnoille ja moniin eri tarpeisiin. Siksi agentuurille asetetut liikevaihtotavoitteet ovat Krunikan Leimaa korkeammalla.

Krunikan Leiman toiminnasta vastaava Musta Magia Oy teki tilikaudella 2019 noin 250 000 euron liikevaihdon ja 5 000 euroa liikevoittoa.