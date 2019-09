Lukuaika noin 2 min

Kuluttajat ovat valinneet parhaaksi verkkokaupaksi saksalaisen Zalandon (12 %) ja parhaaksi kotimaiseksi verkkokaupaksi Verkkokauppa.comin (10 %). Viiden parhaimman verkkokaupan joukkoon sijoittuivat myös Adlibris (7 %), CDON (7 %) ja Amazon (6 %). Tulokset selviävät Postin Kantar TNS:llä teettämästä Suuri verkkokauppa 2019 -tutkimuksesta, jonka suomalaisotos oli noin 2100.

Kansainvälisistä verkkokaupan palveluista Postilla vastaavan Sami Finnen mukaan kuluttajat suosivat laajaa kirjoa nettishoppailussa.

"Verkkokauppojen kärki on selkeä, parhaat onnittelut Zalandolle ja Verkkokauppa.comille. On ilahduttavaa, että mainintoja parhaaksi verkkokaupaksi saivat tutkimuksessa myös kymmenet muut yritykset. Verkkokauppamarkkina on erittäin monipuolinen ja kuluttajille on paljon hyviä vaihtoehtoja tarjolla. Ruotsin ja Saksan verkkokaupat ovat vahvassa kasvussa”, kertoo Finne tiedotteessa kuluttajien ostokäyttäytymisestä.

Tutkimuksessa ihmisiä pyydettiin nimeämään viisi omaa suosikkiaan verkkokaupoista. Tärkeiksi asioiksi verkosta ostettaessa ilmoitettiin erityisesti selkeästi ilmoitetut toimituskustannukset ( 70 %), tarkat tuotekuvaukset ja kuvat ( 65 %), edulliset toimitushinnat ( 57 %) ja edulliset hinnat (56%). Jos toimitusten ilmaisuus lisääntyisi, 60 prosenttia vastaajista ilmoitti siinä tapauksessa lisäävänsä verkkoshoppailua tulevaisuudessa.

Saksalainen Zalando myy vaatteita ja kenkiä 17 Euroopan maahan, mukaan lukien Suomeen.

"Tämä on suuri kunnia ja jälleen yksi todiste siitä, että pyrkimyksemme asiakastyytyväisyyteen kannattavat. Haluamme tulla muodin lähtökohdaksi tarjoamalla parhaan mahdollisen ostoskokemuksen, joka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin. Tämän saavuttamiseksi avaintekijänä on syventää suhteitamme yli 28 miljoonaan aktiiviseen asiakkaaseemme, jotka voivat valita yli 400 000 artikkelista ja yli 2000 tuotemerkistä”, kertoo Zalandon Pohjoismaiden kaupallinen johtaja David Hejgaard tiedotteessa.

Verkkokauppa.com on rakennettu alusta asti nettikaupan ehdoilla, ja se pyrkii olemaan kaupan alan murroksen kärjessä kaupan siirtyessä entistä enemmän verkkoon. Yhtiö uskoo, että nettikaupan ja jättimyymälöiden yhdistelmällä se palvelee asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti.

"Meillä on vahva halu kasvaa ja kehittää asemaamme parhaana monikanavaisena ostospaikkana. Tunnustus suoraan kuluttajilta on paras palkinto, mitä voimme työstämme saada, ja se on myös osoitus asemastamme Suomessa. Kehitämme verkkokauppaa kovaa vauhtia eteenpäin ja asiakaskeskeisesti. Tulemme nojaamaan vahvuuksiimme jatkossakin, tarjoten aina mielenkiintoisen valikoiman tuotteita kilpailukykyisin hinnoin. Suuri kiitos ensimmäisestä sijasta asiakkaillemme”, kiittää Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka tiedotteessa.

