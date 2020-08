Lukuaika noin 4 min

Discovery Finlandin kanavien kaupallinen katseluosuus on seitsemän viime kuukauden aikana kasvanut kaupallisista kanavista eniten. Tammi–heinäkuussa Discoveryn kanavien katselu kasvoi markkinatutkija Finnpanelin mukaan yhdeksän prosenttia kaupallisesti kiinnostavassa 25–54-vuotiaiden kohderyhmässä.

Discoveryn kanavaportfolion katselu kasvoi lisäksi kesä- ja heinäkuussa 11 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Yhtiön kaupallisiin kanaviin lukeutuvat TV5, Kutonen, TLC sekä Frii.

Sisältöjohtaja Katja Santala Disvery Finlandilta kertoo, että kasvukaudelta erityismaininnan ansaitsee naisille suunnattu kanava TLC, joka on tuplannut katselumääränsä vuoden takaiseen verrattuna. TLC nyt on isoin naispainotteinen kanava.

”Meillä on myös se etu, että pystymme lanseeraamaan uutta ohjelmaa läpi vuoden. Discoveryn portfolio on niin laaja, että voimme esittää uusia jaksoja suosituista sarjoista myös kesällä. Tämä on varmaan ollut myös ihmisille iloinen yllätys, koska he ovat tottuneet televisiossa kesäuusintoihin”, Santala kertoo M&M:lle.

Hittisisältöihin lukeutuu muun muassa TLC:llä esitettävä 90 päivää morsiamena, jonka ympärille on rakentunut pöhinää samaan tapaan kuin aikoinaan suosituiksi nousseiden Unelmien poikamies- ja Ensitreffit alttarilla -tosi-tv-sarjojen ympärille.

Miehille suunnatun Kutosen katsojasuosikkeja ovat Santalan mukaan muun muassa auto-ohjelmat, kuten autojen kunnostamiseen ja myymiseen keskittyvä Wheeler Dealers sekä Top Gear.

”Friillä vahvoja ovat erityisesti erilaiset rikossarjat. Voisi sanoa, että olemme erityisen vahvoja juuri rikosaiheisissa sisällöissä sekä naisille suunnatussa sisällössä”, Santala sanoo.

Sarjat ja urheilu ovat suoratoistohittejä

Lineaarisen television ohella suoratoistopalvelu Dplayn katselu on Discoveryn mukaan niin ikään pysynyt vahvana. Dplayn suosikkituotteita kuluneen vuoden aikana ovat olleet Karhuryhmä, 90 päivää morsiamena, Unelmahäät sekä Ex on the Beach -sarjan eri maiden versiot.

Kesällä palvelun ääreen ovat vetäneet muun muassa Allsvenskanin ottelut sekä Snookerin MM-kisat. Katja Santalan mukaan suoratoistopalvelun katselu ja lineaarisen television katselu poikkeavat jonkin verran toisistaan.

”Suoratoistossa korostuu koukuttavuus ja erityisesti tv-sarjat. Katsoja ei ajaudu sattumalta kanavalle, vaan hän tekee katselupäätöksen etukäteen ja saattaa katsoa useamman jakson kerrallaan.”

”Isot ja tunnetut elokuvat toimivat vastaavasti hyvin lineaarisen television puolella, koska niitä voi hypätä seuramaan missä vaiheessa tahansa”, Santala havainnollistaa.

Discovery Finlandilla on ollut viime aikoina viikkoja, jolloin se on noussut alan toiseksi suurimmaksi kaupalliseksi toimijaksi Suomessa. Vaikka kasvu on ollut vankkaa, ihmisten mielikuvat muuttuvat hitaammin, arvioi Santala.

”Tuntuu joskus siltä, että ihmisten mielikuvissa olemme pienempiä kuin mitä me todellisuudessa olemme. Mutta tämä varmaan on muuttumassa.”

Mainostajat palaamassa

Katselun kasvu ei tullut Discovery Finlandin kaupalliselle johtajalle Elina Valtialle yllätyksenä. Tuoreet sarjat ja kiinnostavat elokuvat ovat kasvun avain. Yksi merkittävä kasvua tuova veturi puuttui kuitenkin joukosta.

Tänä kesänä olisi pitänyt järjestää Tokion kesäolympialaiset, joihin Discoverylla on oikeudet. Urheilua rakastavassa Suomessa olympialaisten uskottiin tuovan mukavasti kasvua katseluun, mutta kohtalo päätti toisin.

”Koronaviruksen aiheuttama pandemia on harmillisesti siirtänyt isot urheilutapahtumat hamaan tulevaisuuteen. Meidän kannaltamme on poikkeuksellisen hienoa, että kasvu on ollut näin kovaa ilman olympialaisiakin”, Valtia iloitsee.

Katselun kasvu merkitsee Valtian mukaan myös mahdollisuuksien kasvua mainostajille. Kevät oli koronaviruksen vuoksi tavallista hiljaisempaa aikaa myös televisiomainonnan puolella markkinan epävarmuuden takia. Valtian mukaan tilanne on kehittynyt kesän aikana selvästi parempaan suuntaan.

”Televisio on selvinnyt eri medioita vertailtaessa koronasta keskimääräistä paremmin, mutta on tilanne ollut toki vaikea kaikille. Elokuussa näkyy kuitenkin kasvua jo verrattuna myös edellisvuoteen. Olemme palaamassa tasolle, jossa olisimme olleet mielellämme koko vuoden.”

Pandemian jatkuminen ja mahdollinen koronan toinen aalto luovat silti syksyn lähestyessä epävarmuutta markkinalle. Valtia kannustaa mainostajia katsomaan myös haastavassa tilanteessa nykyhetkeä pidemmälle.

”Brändit, jotka mainostavat tällaisina aikoina, saavat enemmän näkyvyyttä. Se takaa heille kasvun tulevaisuudessa. On helpompi erottua omalla viestillään hieman hiljaisempina aikoina. Siksi juuri tämä on hyvä aikaa vahvistaa ja rakentaa omaa brändiä”, Valtia sanoo.

Discoveryn syksyyn uusia tuulia tuo myös uusi, kuusivuotinen sopimus Suomen jääkiekkomaajoukkueen eli leijonien kanssa.

Yhteistyö starttaa marraskuussa Suomessa pelattavan Karjala Turnauksen myötä. Turnaus on osa Euro Hockey Tour -sarjaa, johon ottavat osaa Suomen lisäksi Ruotsin, Tshekin ja Venäjän joukkueet.

”Tätä odotamme jo kovasti. Leijona-yhteistyö on uusi ja mielenkiintoinen sivu Discoveryn historiassa”, Valtia toteaa.