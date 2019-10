Lukuaika noin 1 min

Mainonnan tuloksellisuutta mittaavan Euro Effie -kilpailun tulokset julkistettiin eilisiltana Brysselissä. Suomalaistöistä palkittiin Alepan Korttelitoive kahdessa ja The Land of Free Press yhdessä kategoriassa.

SOK Median suunnittelema Korttelitoive voitti kultaa markkinointi- ja liiketoimintaratkaisujen sarjassa ja pronssia tuote- tai palvelujulkistusten Best of the Best -sarjassa. TBWA\Helsingin Helsingin Sanomille tekemä The Land of Free Press voitti kultaa mediainnovaatioiden ja -ideoiden Best of the Best -sarjassa.

Best of the Best Europe -kategoriat ovat avoimia töille, jotka ovat voittaneet kultaa tai pääpalkinnon kansallisissa Effie-kilpailuissa.

Euro Effie -kilpailun järjestää vuosittain The European Association of Communications Agencies (EACA). Kilpailua on järjestetty vuodesta 1996 alkaen. Suomessa Effie Awards Finland -kilpailun järjestää Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry.

Lue lisää: Helsingin Sanomien The Land of Free Press voitti Grand Effien – katso lista voittajista

Lue lisää: Kolmas leijona Suomeen! Korttelitoive sai toisen pronssipatsaan Cannesissa

Lue lisää: Land of Free Press lunasti odotukset Cannesissa – Suomeen matkaa hopealeijona: "Meidän oli pakko tehdä tämä kampanja"