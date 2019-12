Inna-Pirjetta Lahti on vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayrityksen PING Helsingin perustaja ja toimitusjohtaja.

Vaikuttamisen puolesta. Inna-Pirjetta Lahti on vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayrityksen PING Helsingin perustaja ja toimitusjohtaja.

Vaikuttamisen puolesta. Inna-Pirjetta Lahti on vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayrityksen PING Helsingin perustaja ja toimitusjohtaja.

Lukuaika noin 1 min

Digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin asiantuntijayhteisön IAB Finlandin jäsenet ja sidosryhmäläiset ovat valinneet järjestyksessään kolmannen Vuoden muutoksentekijän.

IAB Finlandin 10.12. järjestämässä Hot or Not 2020 -seminaarissa muutoksentekijä 2019 -tunnustuksen saajaksi valittiin Inna-Pirjetta Lahti. Hän on PING Helsingin perustaja sekä toimitusjohtaja ja tunnetaan uraa uurtavasta työstään vaikuttajamarkkinoinnin parissa.

Lahti kertoo olevansa todella otettu saamastaan tunnustuksesta. Hän korostaa, että muutoksen tekeminen edellyttää aina rohkeutta.

”PING Helsingissä uskomme siihen, että tulevaisuuden markkinointi on inhimillistä ja yhä useammin ihminen on media.”

”Samaan aikaan digitaaliset ratkaisut ja tekoälyn mahdollisuudet kehittyvät huimaa vauhtia ja haluamme mahdollistaa kaikessa tekemisessämme digitaalisuuden ja inhimillisyyden onnistuneen liiton”, Lahti kommentoi tiedotteessa.

Valinta Vuoden muutoksentekijäksi on Lahden mukaan kaikille vaikuttajamarkkinoinnin parissa työskenteleville osoitus siitä, että vastuullisen vaikuttajamarkkinoinnin kehittäminen ja somevaikuttajien yhteiskunnallisen roolin tiedostaminen on tärkeää kaiken kaupallisuuden rinnalla.

”Hyvä vaikuttajayhteistyö kunnioittaa ja palvelee kaikkia osapuolia, niin vaikuttajaa, markkinoijaa kuin yleisöjäkin”, kiteyttää Lahti.

Vuodesta 2017 jaettu Vuoden muutoksentekijä -titteli on kunnianosoitus, joka myönnetään alan ratkaisuhenkiselle asiantuntijalle, joka on tehnyt pioneerimaista työtä digitaalisen markkinoinnin sanansaattajana tai siihen liittyvän osaamisen tai tuotteistamisen kehittäjänä.

Historian ensimmäinen Vuoden muutoksentekijä 2017 oli Nordic Morning Finlandin toimitusjohtaja Jukka Sundquist. Vuoden 2018 palkittu oli MarkkinointiKollektiivin perustaja, Sanomalla palkinnon saamisen aikaan luovaa tiimiä luotsannut ja nykyisin Leadoon markkinointijohtajana ja partnerina toimiva Santtu Kottila.