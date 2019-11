Uusi Koitos-kilpailu on kaksipäiväinen hackathon, joka haastaa alan perinteisiä suunnittelun tapoja ja soveltaa niitä sanomalehtimainonnan kontekstissa.

Kaksipäiväinen, osallistava mainoskilpailu on tarkoitettu kaikille markkinoinnin ammattilaisille. Kilpailu tehdään suomalaisen mielenterveystyön keskeisistä toimijoista koostuvan Mielenterveyspoolin työelämän mielenterveyttä edistävän kampanjan yhteyteen.

Hackathonina järjestettävä kilpailu haastaa alan perinteisiä suunnittelun tapoja ja soveltaa niitä sanomalehtimainonnan kontekstissa. Kilpailun päätuomari on Hasan & Partnersin Anu Niemonen.

MarkkinointiKollektiivin sisällöistä ja kumppanuuksista vastaava, Koitos-kilpailun tuottaja Marica Thorén kertoo, että kilpailuun pääsee mukaan 30-henkinen markkinoinnin ammattilaisista koostuva kisaajajoukko.

Hakuaika kilpailuun kestää noin kuukauden verran joulukuun puolivälin tienoille. Mukaan valitut kilpailijat saavat tiedon valinnastaan vielä joulukuun aikana. Itse kilpailu järjestetään helmikuussa.

”Kilpailu on kaikille alalla oleville. Virkavuosilla, tittelillä tai työpaikalla ei ole väliä. Ainoastaan sitoutuminen ja motivaatio tehdä hyvää mainontaa hyvän asian puolesta merkitsee. Muodostamme hakijoiden joukosta noin viiden henkilön tiimejä, jotka pääsevät mittelöimään keskenään”, Thorén kertoo.

Koitos-hackathonissa työstetään aidon asiakkaan haastetta. Mielenterveyspoolin ensi vuoden merkittävänä kattoteemana on työperäiseen mielenterveyteen ja työssä jaksamiseen vaikuttaminen.

Ajatuksena on lähteä vetoamaan myös yrityspäättäjiin sekä tiiminvetäjiin, jotta he pohtisivat omaa tukevaa rooliaan arjen puurtamisen keskellä. Tätä työtä Koitos-kilpailijat lähtevät tekemään.

“Suomessa käytetään eniten mainoseuroja sanomalehtimediaan. Hyviä ja kaupallisesti toimivia kampanjoita julkaistaan meillä sanomalehdissä paljonkin, mutta mahdollisuuksia olisi tehdä vielä toimivampaa, oivaltavampaa ja pysäyttävämpää mainontaa. Se vaatii onnistuakseen myös uusia tapoja toimia, ja sen liekin sytyttämiseen tällä kilpailulla pyritään”, sanoo Kärkimedian brändijohtaja Kati Melart.

Mielenterveyspoolin projektipäällikön Alviina Alametsän mukaan mielenterveyden edistäminen on Suomen keskeinen haaste. Mielenterveyspooli näkee Koitoksessa mahdollisuuden osallistaa markkinoinnin ammattilaisia ja saada sitä kautta uusia ideoita tärkeän viestinsä eteenpäin kertomiseen.

”Ymmärrystä mielen hyvinvoinnin tukemisesta on tarpeen lisätä kaikkialla, erityisesti ihmisten arjessa työpaikoilla. Näin ehkäistään myös lisääntyviä mielenterveysperustaisia työkyvyttömyyseläkkeitä ja sairaspoissaoloja”, Alametsä kommentoi.

Kilpailun päätuomari Anu Niemonen kertoo olevansa innolla mukana hankkeessa, joka tuo markkinointikentälle uudenlaisia ajattelutapoja alan murroksen keskellä.

”Toimistot ja markkinointi ovat muutoksen edessä, joten on superinspiroivaa saada olla osallisena siihen, mikä nostaa koko alan osaamista ja tasoa ja tönii vähän raja-aitoja”, Niemonen toteaa.

Koitoksen voittajajoukkueen työ tullaan julkaisemaan keväällä 2020 Kärkimedian julkaisuissa. Julkaisut tutkitaan Kärkimedian lukijapaneelissa ja koko kampanja avataan markkinointialan ammattilaisille maaliskuun lopulla.

MarkkinointiKollektiivin blogissa omasta loppuun palamisestaan avoimesti kertonut Marica Thorén näkee teeman erittäin tärkeänä nimenomaan markkinointialan ihmisten keskuudessa.

”Kun olen itse tästä asiasta julkisesti kertonut, ihmisten on ollut helpompi tulla puhumaan omista kokemuksistaan. Oireilijoita on paljon, ja osa heistä kärsii yksin. Teemme heille kaikille yhdessä palveluksen, jos onnistumme helpottamaan asiasta puhumista ja kerromme, ettei tällaisia tuntemuksia tarvitse hävetä”, Thorén sanoo.

MarkkinointiKollektiivi on vuoden 2017 huhtikuussa perustettu yhteisö markkinoinnin ammattilaisille. Sen toiminta on kasvanut vauhdilla ja jäseniä on jo yli 13 000.