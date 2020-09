Lukuaika noin 4 min

Visit Levi ja co-working-palveluita tarjoava Innovation Home ovat aloittaneet yhteisprojektin etätyötä tekevien houkuttelemiseksi Leville. Ydinkeskustaan, aivan rinteiden juurelle Visit Levin toimitilojen yhteyteen avataan etätyöskentelytilat lokakuun alussa sopivasti syyslomaviikkojen aikoihin.

Innovation Home tarjoaa toimisto-olosuhteet ja -palvelut nopein verkkoyhteyksin ja pääsyn sen yhteisöllisen verkoston jäseneksi. Visit Levi puolestaan tarjoaa pakettiin majoitusta räätälöityyn hintaan.

”Olemme jo pitemmän aikaa huomanneet, että Levillä ollaan paljon etätöissä. Rakentamamme etäilypaketit lisäävät tarjontaa mukavasti. Täällä on hyvät tietoliikenneyhteydet ja fasiliteetit, ja tunturien tarjoamat harrastemahdollisuudet ovat selkeästi houkuttaneet ihmisiä”, Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari sanoo.

Kahden viikon tai kuukauden mittaiset paketit tulivat myyntiin sesonkituotteena tänä syksynä.

”Kysyntä ja kiinnostus on ollut niin suurta, että uskon tästä tulevan ympärivuotinen tuote”, Kivisaari sanoo.

Innovation Homen toimitusjohtaja Petra Erätuli-Kola kertoo, että lokakuun alussa valmistuviin tiloihin mahtuu kerralla muutamia ihmisiä turvavälit huomioiden, mutta tarpeen tullen niitä voidaan laajentaa. Idea yhteisprojektiin lähti Erätuli-Kolalta.

”Lähtökohta oli se, että haluamme tukea Lapin matkailua ja tuoda positiivista viestiä tilanteeseen, joka Lapissa monilla yrittäjillä on. Haluamme myös mahdollistaa sen, että kotimaassa voisi reissata Lappiin vaihtoehtona etätyöskentelyyn kotona.”

Etätyöpakettien kestot vaihtelevat kahdesta viikosta kuukauteen ja Visit Levin tarjoamat pakettihinnat vaihtelevat 750–1 500 euron välillä. Pakettiin kuuluu myös hissilippu tai kuntosalikäyntejä. Majoitus on järjestetty pääasiallisesti lomahuoneistoissa.

Uudella konseptilla houkutellaan etätyöläisten lisäksi myös firmamatkailijoita Leville. Sillä saralla on ollut Kivisaaren mukaan viime aikoina hiljaista.

”Yritysmatkailu on ollut aina Levin vahvinta osaamisaluetta. Tällä hetkellä yritysryhmiä liikkuu vähän. Toivomme, että näillä uusilla tuotteilla saadaan muutosta aikaiseksi. Lennoilla huolehditaan maskeista ja hygieniasta hyvin, ja jos liikkuu oman firman porukalla, jonka kanssa muutenkin työskentelee, pystyy helposti rakentamaan oman matkustuskuplan ja liikkumaan terveysturvallisesti”, Kivisaari sanoo.

Tarvittaessa tuunataan VIP-tasolle

Innovation Homen co-working-ketjulla on oma virtuaalialusta, jolla jäsenet pääsevät verkostoitumaan. Sillä on yksiköt myös Helsingissä Arabiassa ja Kalliossa, Espoon Otaniemessä, Tampereella, Singaporessa ja Los Angelesissa. Erätuli-Kola lisää, että verkoston palveluita ja mahdollisuuksia tuodaan myös Levillä paikallisten yrittäjien tietoisuuteen.

”Yhteisön kautta pääsee kiinni 1500 ihmistä ja toista sataa yritystä käsittävään verkostoon, jossa voi sitten markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja palveluitaan. Jäsenet saavat myös apua muun muassa laki- ja tilitoimistoasioissa. Lisäksi voi osallistua vaikka virtuaalijoogaan.”

Ja tietysti etätyöpisteen voi vuokrata myös vain päiväksi ilman jäseneksi liittymistä, jos haluaa rauhallisen työskentelyhetken esimerkiksi kesken perheloman.

Innovation Homella on myös isoja yrityksiä kumppaneina, jotka tarjoavat etätyöetua työntekijöilleen. Erätuli-Kola sanoo, että tarvittaessa etätyöpakettia voidaan tuunata VIP-tasolle asti ravintolaillallisineen ja husky- ja poroajeluineen.

”Olen itsekin aiemmissa töissäni vienyt asiakkaita Lappiin, ja se mikä usein on puuttunut, on kunnon nettiyhteys ja tila mennä tekemään kiireelliset työt ja palaverit.”

Etätyöreissulle lähtemisessä pätevät samat suositukset kuin muussakin matkustamisessa pandemia-aikana.

”Terveysturvallisesti tietysti toivomme toimittavan. Eli jos on flunssaoireita tai tuntee itsensä kipeäksi, on syytä varmistaa ensin, että on kunnossa ennen Leville lähtöä. Täällä puolestaan terveysturvallisuus on hoidettu hyvin. Ja onhan täällä väljempää, 900 asukkaan kylässä”, Kivisaari sanoo.

Kotimainen matkailija hakee samoja elämyksiä kuin ulkomainen

Lapissa on alettu kuluneen syksyn aikana kiivaasti pohtia, miten kotimainen matkailija saataisiin kiinnostumaan sinne matkustamisesta entistä useammin, ja Levin etätyöpaketti on siitä ensimmäisiä lanseerauksia.

”Meille on tullut paljon toivomusta, että kotimaanmatkailijalle pitäisi tehdä asiat mahdollisimman helpoksi. Eli yhdellä selkeällä tuotteella tietävät, minkä palvelun saavat. Nyt ollaan vastattu kotimaan kysyntään”, Kivisaari sanoo.

Ja ehkä kotimainen turisti ei paljoa erokaan ulkomaisesta:

”Teimme vasta kyselyn siitä, mitä kotimaiset matkailijat haluaisivat täällä tehdä. Ykkösenä oli maisemien katselu ja kakkosena revontulien kokeminen. Että kyllä suomalaistakin kiinnostaa Lapin kaunis luonto”, Kivisaari sanoo ja naurahtaa.

Levillä myydäänkin lokakuuta nyt hyvällä sykkeellä.

”Lokakuu myy tällä hetkellä reippaasti. Olemme myyneet tällä hetkellä lokakuusta jo 68 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedämme jo, että lokakuu tulee olemaan meille huomattavasti vilkkaampi kuin aiemmin. Ja tätä etäpakettia on kovasti myös mainostettu lokakuulle.”

Visit Levin toimitusjohtaja Kivisaari uskoo, että Lapin elinkeinoja ruokkivaa matkailijamassaa riittää kotimaassakin.

”Itsekin tulin Lappiin vasta yli nelikymppisenä ensimmäisen kerran ja uskon, että Suomessa on paljon sellaisia, jotka eivät ole vielä päässeet Lappia ja tätä luontoa kokemaan.”