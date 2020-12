Lukuaika noin 5 min

Viime vuosina alkoholimarkkinoilla on kasvanut kiinnostus pientuottajia kohtaan. Monet kuluttamisen megatrendit, kuten vastuullisuus ja paikallisuus, kohtaavat pientislaamoiden toiminnassa, ja etenkin ginien maailmassa.

Ginien suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina, mutta räjähdysmäistä buumia Suomessa ei ole nähty. Suosion kasvusta kertoo kuitenkin se, että vuonna 2011 oli Alkon ginien ja geneverien tuoteryhmään valikoimassa 25 tuotetta, ja nyt valikoimaan kuuluu 90 tuotetta.

Viime vuosina ginit ja geneverit -tuoteryhmän myynti on ollut pienessä muutaman prosentin nousussa. Viime vuonna ginejä ja geneverejä myytiin Alkossa reilu 447 000 litraa. Koronan luoma poikkeustilanne on nostanut tänä vuonna myytyjen litrojen määrää.

Myyntilitroja on kertynyt tammi-lokakuun välillä jo enemmän kuin viime vuonna yhteensä, yli 471 000 litraa. Alkon mukaan kasvua selittää matkustajatuonnin merkittävä vähentyminen ja ravintoloiden sulkeutuminen. Tuoteryhmä koostuu miltei kokonaan gineistä, sillä Alkon valikoimaan kuuluu tällä hetkellä kaksi geneveriä.

Ginien suosion kasvu on vetänyt mukaansa nyt kirjailija Tuomas Kyrön ja kirjailijakollegansa. Viime vuonna perustettu Authors’ Distillery -tislaamo on saanut Alkoihin loppuvuodesta ensimmäisen tuotteensa Reader’s Gin -nimisen ginin.

Kyrön ja kumppaneiden tislaamon gini haastaa samassa kategoriassa Kyrö Distilleryn palkitun Napue-ginin. Tuote on kuitenkin erilainen: Reader’s Gin on minttuisen yrttinen, katajanmarjainen ja sitruksinen, kun taas Kyrön Napuessa maistuvat yrttisyyden lisäksi pippuri ja mesiangervon eteeriset öljyt.

Kirjailijoiden tislaamo

Viime vuonna perustetun Authors’ Distilleryn idean takana on dekkaristi Christian Rönnbacka, joka perehtyi vuonna 2018 julkaistussa Viskiretki-kirjassaan suomalaisiin pientislaamoihin. Tislaamomestareita haastatellessaan Rönnbacka ymmärsi, että laadukkaan alkoholijuoman valmistusprosessissa on useita kirjallisuuteen liittyviä yhtymäkohtia visiosta ja tarinan kypsytyksestä sen rauhalliseen nauttimiseen.

Viskiretki ja matkan varrella tavatut tislaamomestarit tekivät Rönnbackaan vaikutuksen, ja haave oman tislaamon perustamisesta alkoi kypsyä konkreettiseksi suunnitelmaksi keskusteluissa Tuomas Kyrön, kirjallisuusagentti ja kustantaja Lippo Luukkosen sekä tislaamomestari Ari Kauran kanssa. Myöhemmin ryhmään liittyi mukaan myös kirjailija Soili Pohjalainen.

”Christian Rönnbacka esitteli idean Lippo Luukkoselle, joka taas esitteli idean minulle. Minua on kiinnostanut ala siitä asti, kun putosin 14-vuotiaana kiljutynnyriin ja meinasin hukkua sinne. Tämä lähti tällaisesta idean pyörittelystä, joka kummallisesti konkretisoitui ja mukaan tuli uusia ihmisiä, tuli sijoittajia ja tuli tislaamomestari”, Tuomas Kyrö kertoo puhelimessa M&M:lle.

Kyrö ja Lippo Luukkonen ovat yhdessä ideoineet Kyrön Mielensäpahoittaja-kirjoihin liittyviä kaupallisia ideoita. Kyrö kertoo pitävänsä siitä, kun kirjallisuus viedään sinne, missä sitä ei tavallisesti ole totuttu näkemään. Esimerkiksi vuonna 2017 Lahdessa järjestettyihin hiihdon MM-kisoihin luotiin Mielensäpahoittaja-katsomo. Katsomossa tarjoiltiin muun muassa mustikkakeittoa ja nuotiokahvit.

Myös Reader’s Ginin ja tislaamoyhtiön ympärille on tarkoitus rakentaa markkinointia, joka osallistaa tuotteista kiinnostuneita potentiaalisia asiakkaita. Kyröllä ja Luukkosella on ideoita Authors’ Distilleryn nimissä tapahtuvista baarikierroksista ja markkinoinnista, jota voitaisiin tehdä esimerkiksi Frankfurtin kirjamessujen yhteydessä. Tapahtumat ovat koronan vuoksi peruttu, ja siksi panimo on keskittynyt kasvattamaan brändiään Instagramissa.

”Voimme tehdä vaikka podcasteja ja synnyttää lisäarvoa tälle tuotteelle sitä kautta”, Kyrö kertoo.

Tislaamon perustaminen ei ole vaikea tapa markkinoida kirjoja, vaikka yhtymäkohtia kahdella alalla kuitenkin on. Kyrö toteaa että tislaamo haluaa palauttaa ihmisten olohuoneisiin kirjahyllyt ja baarikaapit, jotka ovat sieltä ajansaatossa kadonneet.

Luukkonen uskoo, että kirjailijoiden ja tarinoiden ympärille rakennettu brändi on tarpeeksi uniikki, jotta tuote pärjää kilpailluilla pientislaamoiden markkinoilla ja jopa kansainvälisesti. Tislaamo sijaitsee Mäntsälässä vanhassa sikalassa.

”Tietynlainen brändiulottuvuus on molemmissa, kirjallisuudessa ja tislaamisessa. Kirjailijabrändin arvo on tärkeää kirjallisuudessa, sillä se rakentaa sitoutumista”, Luukkonen pohtii.

Reader’s Gin on saatu Alkon tilausvalikoimaan loppuvuodesta, ja nyt yhtiö pyrkii kasvattamaan tuotteen ravintolasaatavuutta. Luukkonen näkee, että tuotteella on paljon kansainvälisiä mahdollisuuksia, koska kirjallisuus ja alkoholi puhuttelevat ympäri maailmaa.

”Tuote on sijoitettavissa minne tahansa aivan Singaporen lentokentän baarista lähtien. Tässä kansainvälistymisnäkymä on kiinnostava ja kirjallisuuden parissa työskenteleville vähän eri tavalla toteutettavissa. Mutta se on sellainen kakkosvaiheen pohdinta. Onhan kirjailijoita kaikilla markkinoilla”, Luukkonen toteaa.

Reader’s Ginin luomisprosessi aloitettiin kohderyhmää kuuntelemalla. Kirjailijat kutsuivat kollegoitaan keskustelemaan juomista ja niiden ominaisuuksista. He hakivat maisteluiden ja niistä tehtyjen pisteytysten perusteella sopivinta makua tislaamon ensimmäiselle tuotteelle. Maistelutilaisuuksissa haettiin yrttien, hedelmien ja mausteiden yhdistelmistä sopivia ja miellyttäviä makupareja.

”Voittavaksi yhdistelmäksi osoittautui minttuinen yrttisyys, katajanmarja ja sitrushedelmä. Reader’s Ginin jälkimaussa on havaittavissa myös pippuria ja sopivasti makeutta”, kertoo Authors’ Distilleryn tislaajamestari ja osakas Ari Kaura tiedotteessa.

Tuote on saanut Kyrön ja Luukkosen mukaan hyvän vastaanoton. Kyrö kertoo maistattaneensa Reader’s Giniä kirvesmiesystävälleen.

”Hän sanoi, ettei ei ole koskaan ostanut tämän hintaluokan alkoholeja, mutta gini oli parempaa kuin Leijona Viina.”

Oliko se iso kehu?

”Oli.”