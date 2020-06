Ruokatalo Atrian uudessa logossa on paljon uutta, mutta myös jotain vanhaa.

Uuden aika. Ruokatalo Atrian uudessa logossa on paljon uutta, mutta myös jotain vanhaa.

Samaan aikaan logouudistuksen kanssa Atria uudistaa myös pakkausten brändi-ilmettä. Elokuusta alkaen tilajäljitettävyys, vastuullisuus ja suomalaisuus tuodaan selkeämmin esille pakkauksissa.

Nykyinen brändilogo on ollut Atrian käytössä vuodesta 1991 lähtien. Se on myös Atrian toteuttamien kuluttajatutkimuksien mukaan suomalaisille hyvinkin tuttu tunnus. Maailma kuitenkin muuttuu. Siksi myös perinteiden tulee elää ajassa mukana, Atrian markkinointijohtaja Sanna Päällysaho toteaa.

”Nyt pakkausuudistuksen yhteydessä oli sopiva hetki uudistaa logo vastaamaan tämän päivän maailmaa ja niitä asioita, joista yritys haluaa viestiä”, Päällysaho sanoo M&M:lle.

Logon yhteyteen sijoitetaan vihreällä kirjoitettu teksti ”Perhetiloilta vuodesta 1903”. Tällä Atria haluaa muistuttaa ihmisiä siitä, kuinka yrityksen raaka-aineiden tuotannon takana ovat kotimaiset perhemaatilat.

Atrian nykyinen logo on vauhdikas ja ylöspäin nouseva. Uudessa logossa puolestaan erottuvat yrityksen juuret ja perinteet. Ruokatalo tavoittelee lisäksi helposti lähestyttävyyden, yhteisöllisyyden ja lämminhenkisyyden esille tuomista. Logo toteutettiin yhteistyössä brittiläisen BrandMe-designtoimiston kanssa.

”Brändipositioomme kuuluu tietyllä tapaa juurevuus ja myös maanläheisyys. Siksi myös logon muotokieli on muuttunut juurevammaksi. Tällä haluamme vahvistaa mielikuvaa perinteisestä, mutta samaan aikaan modernista ruokatalosta”, Päällysaho kertoo.

Muutokseen liittyy aina sopeutumista. Kun sekä logo että pakkaus uudistuvat, suomalaisten asiakkaiden on ensin otettava uutuudet omakseen. Päällysaho uskoo, että asiakkaat sopeutuvat muutokseen nopeasti.

”Koska mukana on myös tuttuja elementtejä, varmaan aika pian ensimmäisen kauppareissun jälkeen tulee taas tuttu tunne. Vaikka muutos on kohtuullisen iso, olemme pyrkineet tekemään sen niin, että säilytämme jotain vanhaa.”

Maailma on viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut valtavasti. Markkina on pirstaloitunut nopeasti. Ihmisten ja brändien välinen vuorovaikutteisuus on saanut sosiaalisen median ansiosta aivan uusia ulottuvuuksia.

Päällysaho arvioi silti, että merkittävin elintarviketeollisuuden toimijoita koskettava muutos liittyy vastuullisuuteen, joka on ollut esillä viime vuosina niin yritysten omissa teoissa kuin myös keskusteluaiheena mediassa.

”Kymmenen vuoden aikana on tapahtunut hurjasti markkinoinnin, brändien, myynnin, asiakkuudenhallinnan, kaupan ja verkkokaupan saralla. Tärkein ja suurin asia on mielestäni silti vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden vaade. Sanojen ja tekojen on kohdattava”, Päällysaho sanoo.

Atria on vuonna 1903 perustettu suomalainen elintarvikealan yritys. Atria-konserniin kuuluvat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Konsernin liikevaihto tilikaudella 2019 oli 1 451,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 31,1 miljoonaa euroa.