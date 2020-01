Hevibändi Stam1na on Lemin tunnetuin vientituote, sillä Misa ei juuri kiukaitaan ulkomaille myy.

Lemiläistä yhteistyötä. Hevibändi Stam1na on Lemin tunnetuin vientituote, sillä Misa ei juuri kiukaitaan ulkomaille myy.

Lemiläistä yhteistyötä. Hevibändi Stam1na on Lemin tunnetuin vientituote, sillä Misa ei juuri kiukaitaan ulkomaille myy.

Lukuaika noin 2 min

Metallibändi Stam1na ja kiuasvalmistaja Misa tuovat markkinoille yhteistyössä suunnitellun puukiukaan. Molempien tahojen kotipaikka on 3 000 asukkaan Etelä-Karjalassa sijaitseva Lemi.

Valmistajan mukaan kiukaan materiaaleista on tehty puolet tavallista paksumpia, mikä tekeekin siitä ehkä Stam1nan brändiin sopivasti todella raskaan. Painoa on liki 140 kiloa, mikä on noin tuplasti vastaavan kokoiseen tilaan suunniteltua kiuasta enemmän. Kiviäkin mahtuu yli 200 kiloa.

”Painoa tekee ulkokuori,” kiukaan suunnittelusta vastannut tuotantopäällikkö Sami Sinkko kertoo, ja toteaa, että haussa oli bändin ja Misan arvoille sopiva kestävä kiuas.

Kiukaiden käyttöikä riippuu Sinkon mukaan suuresti käyttötiheydestä, käyttäjästä ja olosuhteista, ja voi olla kymmeniä vuosia, mutta Hev1-nimeä kantavalle tuotteelle voi arviolta odottaa 15 vuoden käyttöikää, jos vastaavalla käytöllä tavallinen kiuas kestäisi 10 vuotta.

Kiukaan muotokielessä on selvästi nähtävissä lainaa niiteistä ja nahkavaatteista. Etuseinämässä lukee yhtyeen nimi ja tulisijan lasissa on bändin logo.

”Siinä on tavalliseen kiukaaseen verrattuna käsityötä jonkin verran enemmän”, Sinkko mainitsee.

Hintaakin kiukaalle tulee tavalliseen verrattuna enemmän. Helmikuun alusta vuoden loppuun myynnissä oleva kiuas tulee maksamaan noin 1 300 euroa. Toimitusjohtaja Mikko Mäkeläisen mukaan hinta on linjassa kilpailijoiden vastaavien, tavallista kestävämpien kiukaiden kanssa. Kiuasta valmistetaan rajattu erä ja tavoite on saada kaikki myydyksi, mutta määrää Mäkeläinen ei paljasta. Bändin kanssa laadittu sopimus on niin ikään salainen.

Selvää kohderyhmää Mäkeläinen tai Sinkko eivät kiukaalle osaa sanoa. Mäkeläinen arvioi, että kiuasta voitaisiin myydä ”heviä kuuntelevalle porukalle”. Stam1nan yleisön rakenteesta, ikäjakaumasta tai muusta Mäkeläisellä ei ole tietoa.

Misan liikevaihto on viime vuodet polkenut käytännössä paikallaan ja ollut keskimäärin hieman alle kaksi miljoonaa euroa. Liikevoitto on viime vuosina ollut laskussa ja edellisellä vahvistetulla, vuonna 2018 päättyneellä tilikaudella yritys teki 36 000 euroa tappiota

"Tunnettuutta pitäisi lisätä, olimme ennen tunnetumpia. Sellaiset asiakkaat, joilla on aiemmin ollut meidän kiuas ostavat meiltä uusia kiukaita, mutta uusia asiakkaita ei saada hirveästi”, Mäkeläinen arvioi.

Misan ulkomaanmyynti on vähäistä, tosin sitäkin yritys pyrkii lisäämään.