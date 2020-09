Lukuaika noin 1 min

SEO eli hakukoneoptimointi tarkoittaa yksinkertaistettuna verkkopalvelun rakentamista ja kehittämistä siten, että yrityksen tuotteet ja palvelut nousevat mahdollisimman ylös esimerkiksi Googlen kaltaisen hakukoneen hakutuloksissa.

Euroopan johtavan pakastetuotteiden valmistajan Nomad Foods Europen kansainvälinen joukkue nappasi kisassa peräti kaksi palkintoa. Voittoa tuulettivat Suomessa elintarvikeyhtiö Findus ja markkinointiviestinnän palveluita myyvä Dagmar.

Hakukoneosaamista kansainvälisellä tasolla arvioiva Global Search Awards palkitsi Nomad Foodsin Euroopan-joukkueen kahdessa kategoriassa: Best use of search – FMCG ja Best Global SEO campaign. Tuomaristo painotti valinnassaan tavoitteellisuutta, luovaa ja tehokasta toteutusta sekä todistettavia tuloksia.

Nomad Foodsin joukkue palkittiin myös European Search Award 2020 -kisassa Best use of Search – FMCG -sarjassa, jo toisena peräkkäisenä vuotena.

Nomad Foodsia edustaa Suomessa Findus Finland, jonka pakastevalikoima on tuttu niin kotikokeille kuin suurkeittiöiden ammattilaisille. Kansainvälisen Nomad Foodsin markkinoinnin kumppanina on Publicis Mediaan kuuluva Zenith-ketju. Suomessa Zenithiä edustaa Dagmar.

Nomad Foods toimii Euroopassa 15 maassa. Finduksen markkinointipäällikkö Linda Alén iloitsee tuoreesta tunnustuksesta.

”Olemme erittäin ylpeitä kansainvälisestä tunnustuksesta. Palkinnot ovat osoitus onnistuneesta ja kovasta työstä. Olemme investoineet digitaalisuuteen ja orgaaninen haku on kehittynyt hyvin, suuri kiitos siitä digitiimillemme ja Dagmarille”, Alén kertoo tiedotteessa.

Dagmarin Head of SEO Henri Kangassalo sanoo, että yhteistyö kansainvälisten kollegoiden kanssa on erittäin toimivaa ja sparraushenkistä.

”Jokaisella markkinalla on vapaus toimia riittävän itsenäisesti, koska jokainen markkina, asiakkaan painotukset ja kilpailutilanne ovat erilaisia”, Kangassalo kuvaa.