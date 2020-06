Lukuaika noin 3 min

Kiinteistövälitystoimisto Bo LKV:n toteuttamassa Bo Living -podcastissa asumisen asiantuntijat jakavat tarinoita, vinkkejä ja kokemuksia asumisesta ja sisustamisesta kiinnostuneille.

Tuoreessa jaksossa on kuitenkin mukana jotain, joka poikkeaa normista. Jaksossa on mukana asuntoesittely, jossa kuulijalle myydään olemassa olevaa kohdetta.

Kyseessä on Helsingin Munkkiniemessä sijaitseva 1800-luvulla rakennettu, aiemmin viljavarastona toiminut tornimainen rakennus, joka on sittemmin remontoitu asuinkäyttöön.

Monikerroksisen omakotitalon ylimmässä kerroksessa on kattoterassi. Myös talon historia ja pyöreä, tornimainen muoto antavat kohteelle oman lisämausteensa.

Bo Family Group -konsernin markkinointijohtaja Hannele Berglund kertoo, että yritys halusi kokeilla testimielessä, miten asunnon myynti onnistuu äänimaailman kautta.

”Fakta kuitenkin on, että asuntoilmoitusta lukiessa valtaosa ajasta katsotaan kuvia. Tämä on mielenkiintoinen kokeilu”, Berlund sanoo M&M:lle.

Kyseessä on kolme minuuttia kestävä osio, jossa asuntoa kuvataan keskeisten faktojen ohella muun muassa erilaisin adjektiivein.

Ajatuksena on herättää kuulijan mielenkiintoa asuntoa kohtaan, jolloin hän inspiroituu perehtymään asiaan lähemmin ja mahdollisesti myös katsomaan asuntoa paikan päälle, kertoo Suomen Podcastmedian senior advisor Juhani Pajunen.

”Voidaan puhua pitkästä tiiseristä. Yleensä tiiserit ovat parinkymmenen sekunnin mittaisia, mutta tämä kestää kolme minuuttia”, Pajunen toteaa.

Hannele Berglundin kokemuksen mukaan modernissa markkinointiviestinnässä on hyvin tärkeää haastaa itseään ja kokeilla rohkeasti uudenlaisia asioita.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sitä seurannut poikkeustilanne vain korostavat tätä tarvetta.

”Tällaisena aikana rohkeus punnitaan. Kun brändiä rakennetaan, pitää välillä uskaltaa testata erilaisia asioita. Jos jokin juttu ei onnistu, voi vastaavasti kokeilla jotain muuta”, Berglund sanoo.

Ääni ruokkii mielikuvitusta

Juhani Pajunen arvioi, että audion voima piilee kuulijan mielikuvituksen aktivoimisessa.

Visuaalisten ärsykkeiden puuttuessa omat aivot aktivoituvat ja ruokkivat mielikuvia samaan tapaan kuin kirjaa lukiessa. Kuulija alkaa aktiivisesti hahmottaa asioita päässään ja mielikuvitus lähtee lentoon.

”Juuri tämä on podcastin vahvuus. Haasteena on saada ihminen kuuntelemaan audiota ensimmäisen kerran. Mutta tutkitusti jopa neljä viidestä kuuntelee podcastin loppuun, kun he ovat aloittaneet kuuntelemisen”, Pajunen kertoo.

Bo Living -podcastissa hyödynnetään ääneen pääsevät alan asiantuntijat. H kertovar omakohtaisia kokemuksiaan liitteyn asumiseen ja sisustamiseen. Juontajina toimivat Bo LKV:n asumisen asiantuntijat Ronny Roslöf ja Saija Palin.

Osa keskusteluvieraista on markkinointijohtaja Hannele Berglundin mukaan Bo LKV:n asiakkaita, osa asumisesta ja sisustamisesta kiinnostuneita sosiaalisen median vaikuttajia.

”Väittäisin, että tällainen keskustelu ja ajatustenvaihto on nykyisessä hetkisessä maailmassa oikein hyvä keino tuoda asioita esiin. Mielenkiintoisten ihmisten omakohtaiset kokemukset kiinnostavat”, Berglund arvioi.

Podcastin syntyi Bo LKV:n halusta puhua hyvästä asumisesta ja sisustamisesta sekä suomalaisesta designista. Podcast on hyvä keino pitää brändiä elämässä mukana myös silloin, kun asunnon ostaminen ei ole kuulijalle ajankohtainen asia.

”Podcastin kautta voi saada hyvin konkreettisia vinkkejä, jotka hyödyttävät ja tuovat iloa arkeen.”

”Asunnon hankkiminen on iso investointi, jota ei tehdä kovin usein. Pienilläkin asioilla voi silti saada kotiin lisää viihtyisyyttä. Aina ei tarvitse puhua rahasta”, kiteyttää Berglund.

Kiinteistövälitystoimisto Bo LKV on osa Bo Family Group -konsernia, joka teki vuonna 2019 noin 23 miljoonan euron liikevaihdon. Tilikauden tulos oli noin miljoona euroa.