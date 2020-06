Lukuaika noin 3 min

Markkinointiammattilainen Outi Ellilä eli pitkään uraansa kovassa kiidossa. Hän työskenteli hetken Googlella ja perusti oman toimiston Lontooseen, kunnes palasi Suomeen, jossa hän nousi markkinointitoimisto Isobarin toimitusjohtajaksi. Sieltä putki jatkui Anttilan markkinointi- ja verkkokauppajohtajaksi ja edelleen finanssikonserni Ferratumin globaaliksi markkinointijohtajaksi.

Sitten koitti pitkälti yksityiselämään kytkeytyvä stoppi, josta Ellilä puhuu varsin avoimesti. Hän kävi läpi tuloksettomat hedelmöityshoidot ja eron. Tuon prosessin aikana arvot menivät ympäri ja tietoisuus terveellisemmästä ruokavaliosta kasvo. Tammikuussa 2019 huippumenestynyt Ellilä pudottautui pois oravanpyörästä.

"Voin hyvin myöntää menneeni titteli ja raha edellä kunnes ymmärsin, ettei niillä ollut yhtään mitään merkitystä”, Ellilä sanoo nyt.

Hän kertoo halunneensa tehdä enemmän merkityksellistä työtä.

Alun perin ajatus oli tarjota osaamista markkinointikonsulttina, mutta melko pian virisi ajatus omasta yrityksestä. Ellilä nimittää nykyisin viisi ihmistä työllistävää Minskaa hyvinvointimediaksi. Lokakuussa startanneen sisältöportaalin yhteyteen on nyt lanseerattu myös verkkokauppa, jonka idea on myydä vain vastuullisia ja terveellisiä tuotteita. Valtaosa valikoimasta on lisäksi kotimaisten pientuottajien tuotteita.

Taustavoimiinsa Ellilä on saanut rekrytoitua vahvasti vastuullisuus edellä toimivan Jukka Kurttilan, Finlaysonin luovan johtajan sekä Vapa Median perustajan ja partnerin Ida Hakolan. Kurttila on hallituksen puheenjohtaja.

Muut Minskan niin kutsuttuun advisory boardiin kuuluvat henkilöt ovat kuvataiteilija Sophia Ehrnrooth sekä nykyisin Bittiumina tunnetun Elektrobitin perustaja Juha Hulkko. Ehrnrooth tunnetaan erityisesti tekstiilialan sijoituksistaan ja hän on Marimekon suurimpia omistajia. Hulkko puolestaan on Suomen rikkaimpia yrittäjiä, joka nykyään torjuu ilmastonmuutosta muun muassa perustamansa Hiilennielu-projektinsa avulla.

Markkinointia aiotaan tehdä sisältö edellä, mikä liittyy myös yrityksen pohjaideaan. Ellilää, hänen työntekijöitään ja taustavaikuttajia yhdistää Ellilän mukaan halu saada aikaan muutosta.

”Meillä on vahva yhteiskunnallinen vaikuttamisen tavoite, muutenhan me tekisimme vain verkkokaupan, mutta me haluamme vaikuttaa asioihin ja edistää ajatusta ihmisen valinnan merkityksestä hänen omaan ja maailman hyvinvointiin”, Ellilä sanoo.

Tavoite on laajentua Suomen rajojen ulkopuolelle suuresti, mutta niistä suunnitelmista Ellilä ei vielä halua puhua enempää.

Minskan sisältöihin kuuluvat esimerkiksi kasvisruokapohjainen reseptiikka, ilmastonmuutosta, kehon ja mielen hyvinvointia sekä ruokaa käsittelevät artikkelit ja Ellilän oma blogi. Kaikki tähtää hyvinvointiin, onnellisuuteen ja kestävään kuluttamiseen. Elämänmuutoksen myötä Ellilä sanoo myös itse olevansa onnellisempi kuin koskaan.

Myös yksityiselämä on toisenlaisella tolalla. Hän sai uuden kumppaninsa kanssa, luovutetun munasolun avulla tyttären, joka on nyt seitsenkuinen. Alkuvuoden Ellilä viettikin enemmän taka-alalla.

”Meillä on mahtava, vastuuta ottava ja kantava tiimi. Se on ollut vanhassakin duunissa kantava ajatus, että pitää osata antaa sitä vastuuta ja löytää ympärilleen ihmisiä, jotka oikeasti tekevät itsenäisesti.”

”Kukaan ei ole meillä vain töissä, kaikilla on halu muuttaa maailmaa. Kukaan ei ole liian pieni tehdäkseen sitä muutosta”, Ellilä toteaa.