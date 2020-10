Lukuaika noin 2 min

”Joulun sanoma on sama, olkoon koronaa tai ei. Vaikka moni yritys on joutunut sulkemaan ovensa ja irtisanomaan työntekijänsä, emme ole umpikujassa, kyllä tästä vielä noustaan. Emme saisi sortua liian masentavaan itsetutkiskeluun, vaan pitäisi uskoa, että kriisistä noustaan kokemusta rikkaampana. Yritykset voisivat miettiä, miten ne voisivat auttaa vaikeuksissa olevia ihmisiä. Me emme voi järjestää tänä vuonna Messukeskuksessa vähävaraisten joulujuhlaa, joten korona on muuttanut myös meidän jouluamme. Juhlan sijaan jaamme joulupusseja Helsingin rautatieasemalla.”