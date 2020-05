Lukuaika noin 1 min

Kun tuttua palvelua ryhdytään sorkkimaan, muutosvastarinta nostaa helposti päätään. Miten mahtaa käydä, kun Facebook on ajamassa pitkään vireillä olleen ulkoasu-uudistuksensa nyt kaikille käyttäjille?

Jo viime vuonna julistettua uudistusta on vähän kerrassaan kokeiltu aluksi pienelle käyttäjäjoukolle. Viime viikkoina yhä useammat käyttäjät myös Suomessa ovat saaneet selaimessa Facebook-näkymän yläreunaan kutsun siirtyä ”uuteen Facebook.comiin”.

Engadget kirjoittaa, että muutos ajetaan läpi kaikille lähiviikkoina. Toiminnallisesti uudelleen muotoillulla käyttöliittymällä on tavoiteltu yksikertaisempaa navigointia palvelun eri osioiden välillä. Tarjolle tuodaan myös muodikas mahdollisuus käyttää tummaa ulkoasuvaihtoehtoa.

Päällimmäinen vaikutelma uudesta ulkoasusta on se, että kaikki näyttää paljon suuremmalta. Kenties Facebook on reagoinut tällä siihen, ettei se enää ole nuorten suosikki ja käyttäjäkunta ikääntyy. Ensivaikutelma uudesta muhkeammasta ulkoasusta on se, että hiiren rullaa joutuu käyttämään entistä enemmän uutisvirtaa alaspäin vierittäessään.

Ainakin tässä vaiheessa Facebook antaa mahdollisuuden peruuttaa takaisin vanhaan ulkoasuun. Vanhan ja uuden välillä voi liikkua vapaasti yläpalkissa olevasta alaspäin osoittavan nuolen takaa löytyvästä valikosta.