Petri Roivainen, yksi tapahtumamarkkinointitoimisto Tapauksen omistajista jättää yhtiön toukokuussa. Tapauksen uutena kaupallisena johtajana aloittaa Hannu Takala, joka tulee yhtiöön Trainers’ Housesta.

"Kun tulin Tapaukseen seitsemän vuotta sitten, suurin unelmani oli saada yritys kasvamaan Suomen johtavaksi tapahtumamarkkinointitoimistoksi. Nyt tämä unelma sekä vielä enemmän on saavutettu, kun olemme Pohjoismaiden suurin tapahtumatoimisto, ja liikevaihtomme on kasvanut muutamasta miljoonasta 29 miljoonaan euroon. Tänä keväänä on aika antaa tilaa uusille unelmille sekä Tapauksen uudelle kaupalliselle johtajalle, joka voi kasvattaa yhtiötä kohti seuraavia tavoitteita”, toteaa väistyvä kaupallinen johtaja Petri Roivainen tiedotteessa.

Roivainen jatkaa Tapauksessa toukokuun alkuun saakka. Vasta tämän jälkeen on tarkoitus miettiä, mihin hän seuraavaksi suuntaa kokemuksensa ja osaamisensa, sanotaan tiedotteessa.

"Petrin luoma asiakaslähtöinen myyntityö on erittäin vahva pohja Tapaukselle, samalla kun olemme menossa vahvasti kohti uutta. Kiitämme syvästi Petriä valtavasta intohimosta ja paneutumisesta, jonka hän on Tapaukselle antanut. Ilman sitä emme olisi nyt tässä”, tiivistää Tapaus Groupin toimitusjohtaja Timo Aalto.

Uusi kaupallinen johtaja Hannu Takala on aloittanut Tapauksessa 3. helmikuuta. Hän on aiemmin työskennellyt Trainers’ Housessa myyntijohtajana sekä muutoskonsulttina. Hannu tulee Tapauksessa kehittämään myynnin organisaatiota ja toimintatapoja niin, että ne tukevat sekä Tapauksen asiakaslähtöisyyttä että kasvua Pohjoismaissa.