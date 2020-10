Lukuaika noin 1 min

Kauppaketju Lidl avaa uuden myymälän Vallillaan ensi kesänä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset. Lehden mukaan myös Alkoa on kosiskeltu Vallilan Konepajalle.

Uusi myymälä on noin 1100 neliöitä ja se avautuu Vallilan sydämeen Konepajan tiloihin. Uusi myymälä on samankokoinen kuin Itä-Pasilassa ja Triplassa toimivat uudehkot ruokakaupat.

”Hyvä lisä kantakaupungin myymäläverkostoomme”, kertoo Lidlin viestintä. Helsingissä on tällä hetkellä 24 yhtiön myymälää.

Lidlin mukaan kauppaketju kiinnostui konepajan tiloista, koska alueelle on viime vuosina noussut runsaasti uusia asuntoja.

”Se palvelee Vallilan ja Alppilan alueella asuvia ja liikkuvia.”

Vallilan Konepaja on osa Yhdysvaltain entisen suurlähettilään Bruce Oreckin ja tämän kumppaneiden The Train Factory -yritystä, joka osti kiinteistön VR:ltä 11 miljoonalla eurolla pari vuotta sitten.

Oreck kertoi tuolloin julkisuudessa, että hänen tavoitteenaan on luoda alueesta monipuolinen kulttuuriin ja viihteen keskus. Viime kesänä eräs kiinteistön vuokralainen, Konepajan Bruno, ajautui konkurssiin.

Lidlillä on Suomessa 192 myymälää ja on noin 5 600 työntekijää. Sen markkinaosuus on noin yhdeksän prosenttia.