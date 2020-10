Lukuaika noin 2 min

Ping Helsingin uudeksi kasvujohtajaksi on nimitetty Tuomo Meretniemi. Nimityksellä Ping Helsinki haluaa vahvistaa strategista ja kaupallista osaamistaan. 48-vuotias Meretniemi on kokenut myynnin ja markkinoinnin asiantuntija, joka on toiminut aiemmin muun muassa Aurinkomatkojen toimitusjohtajana.

Uuteen tehtäväänsä Meretniemi hyppää koronaviruspandemian keskeyttämältä maailmanympäripurjehdukselta. Vuonna 2014 alkaneen matkan aikana hän on itsekin profiloitunut somevaikuttajana jakamalla perheensä kokemuksia kymmenille tuhansille seuraajille eri kanavissa.

”Nyt unelmoin siitä, että saan olla mukana tekemässä merkityksellistä työtä ja muuttamassa viestinnän ja markkinoinnin kenttää sellaiseen suuntaan, jossa viestintä on vastuullista ja henkilökohtaista”, Meretniemi sanoo nimitystiedotteessa.

Viesti liikuttaa ja vaikuttaa hänen mukaansa silloin, kun se tulee läheltä.

”Aidosti vaikuttavan viestinnän painopiste on viime vuosina siirtynyt voimakkaasti sosiaalisen median kanaviin, joissa luodaan tulevaisuuden voittajabrändit ja tehdään maailmasta parempi paikka vaikuttamalla yleisiin mielipiteisiin”, Meretniemi sanoo.

”Pitää rohkeasti katsoa oman hiekkalaatikkomme ulkopuolelle”

Ping Helsingin kasvua vahvistamaan on nimitetty myös advisory board eli neuvonantajien raati, jota vetää konsultti ja investori Jukka Hotta. Advisory boardiin on kutsuttu myös futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen, media-alan asiantuntija, sisältöjohtaja Ilari Viippola sekä markkinointipäällikkö ja Vaikuttajamarkkinointi -kirjan kirjoittaja Misme Halonen.

Ping Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahti kertoo katsovansa tulevaan toiveikkaasti.

”Kolme viime vuotta olen luotsannut PING Helsingin kasvua yksinyrittäjänä, ja nyt on juuri oikea hetki saada vahvistusta niin ydintiimiimme kuin myös laajentaa katselukulmaa alan ulkopuolisten osaajien ammattitaitoa hyödyntäen ja rohkeasti uutta innovoiden”, Lahti kommentoi tiedotteessa.

Lahden mielestä on upeaa saada advisory boardilta ulkopuolista näkemystä.

”Silloin, kun haluamme tehdä jotain uutta ja mullistavaa, pitää rohkeasti katsoa oman hiekkalaatikkomme ulkopuolelle. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja koronan tuoma epävarmuus osaltaan vielä korostavat näitä tarpeita: Kun mikään ei ole varmaa, niin kaikki on mahdollista”, Lahti sanoo.