Suomalainen designtoimisto Bond avaa viidennen toimistonsa San Franciscoon. Toimiston ensimmäinen työ Amerikassa on Miami Beachin kaupunkibrändin uudistaminen.

“Laajentuminen Yhdysvaltoihin on Bondille merkittävä etappi. San Francisco ja Piilaakso ovat maailmassa paikkoja, joissa tulevaisuutta tehdään ja isosti. Uskomme vahvasti, että Bondilla on kansainväliselle brändikentälle annettavaa ja meillä on halu olla siellä missä tapahtuu. Yhden maailman ikonisimman matkailukohteen Miami Beach -kaupungin brändäys on meille hieno päänavaus Yhdysvalloissa”, kertoo Bondin toimitusjohtaja Arttu Salovaara.

”Miami Beach on tunnettu brändi, mutta jota ei ole silti vielä varsinaisesti brändätty. Miamissa on rannan lisäksi myös kulttuuria, taidetta ja designia. Haluamme lähteä kertomaan sitä tarinaa ja kirkastamaan brändiä”, Salovaara kertoo M&M:lle.

Bond voitti Miami Beachin brändäyksen kilpailutuksen jälkeen. Salovaara sanoo, että kilpailutuksessa auttoi se, että Bondilla oli muutamia hyviä kontakteja Amerikassa jo valmiiksi sekä kansainvälinen tiimi.

”Selvästikään he eivät halunneet paikallista tekijää, vaan työhön kaivattiin ulkopuolista näkökulmaa. Ja totta kai vaikuttavat Dubaissa tekemämme työt, jotka liittyvät hotelli- ja matkailualaan”, Salovaara sanoo.

Kilpailutus oli pitkä, ja byrokratiakiemuroiden vuoksi lopullisen päätöksen saaminen venyi. Salovaara sanoo, että hekään eivät tiedä aivan kaikkia kriteereitä, joilla Bond valittiin.

“Valitsimme Bondin sen kaikessa työssä näkyvän korkealaatuisen designin ja estetiikan osaamisen sekä toimiston laajan kulttuuri- ja matkailualan tuntemuksen vuoksi. Bondin tiimin monikansallinen kokoonpano ja yhteistyö paikallisen markkinointikonsultin Lewis & Loisin kanssa oli myös iso plussa”, kerrotaan tiedotteen mukaan Miami Beach Cityn matkailu- ja kulttuuriosastolta.

“Asiakas ihastui muun muassa meidän Helsingin kaupunginorkesterille suunnittelemaan rajoja rikkovaan brändäykseen. Lisäksi asiakas arvostaa Bondin Helsingin, Lontoon, Dubain ja Tallinnan toimistojen designereista, strategeista ja kirjoittajista koottua kansainvälistä tiimiä, joka pystyy katsomaan Miami Beachia useista eri näkökulmista”, kertoo Bondissa Miami Beach -suunnittelutiimiä vetävä tanskalaissyntyinen Martin Mohr.

Nopeaa kansainvälistä kasvua

Vuonna 2009 perustetun Bondin strategiassa on perustajiensa Salovaaran, Jesper Bangen ja Aleksi Hautamäen mukaan ollut aina vahvasti kansainvälistyminen. Sen ensimmäinen ulkomaantoimisto avattiin Arabiemiraatteihin vuonna 2013, toinen Lontooseen 2015 ja kolmas Tallinnaan vuonna 2018.

Bondin filosofiassa painottuu työskentely yhtenä tiiminä yli maarajojen. Salovaara sanoo, että Bondin tekemisen ytimessä on kaksi asiaa.

”Ensimmäinen on brändi-identiteetin suunnittelu ja kehitys, josta juuri Miami Beachin brändäys on hyvä esimerkki. Toinen puoli on asiakaskokemuksien kokonaiskonseptien kehittäminen ja rakentaminen. Siitä esimerkkinä Paulig Kulma Helsingin keskustassa, jonka tekemisessä yhdistyivät tilasuunnittelu ja palvelumuotoilu.”

Yhteensä Bondilla on 46 vakituista työntekijää. Muun muassa Amerikkaan laajenemisen myötä Salovaara sanoo, että Bondilla alkaa olla henkilöstöä pian jo enemmän maailmalla kuin Suomessa.

”Nyt on puolet Suomessa ja puolet ulkomailla, mutta jatkossa se alkaa kääntyä siihen, että Suomessa henkilöstöstä on 40 prosenttia ja ulkomailla 60.”

Tuomas Haapala San Franciscon-toimiston vetäjäksi

Bondin San Franciscon -toimiston vetäjäksi ryhtyy Yhdysvalloissa neljä vuotta asunut Tuomas Haapala. Haapala on entinen ammattijalkapalloilija. HJK:n kapteenina ja yhden kauden Manchester Cityssäkin pelannut Haapala lopetti uransa jalkapalloilijana vuonna 2010. Piilaaksossa ja San Franciscossa Haapala on työskennellyt digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen parissa muun muassa strategisista kumppanuuksista vastaavana johtajana Y Media Labsissa sekä tätä ennen Ideanilla strategiasta ja kasvusta vastaavana johtajana.

”Olen todella innoissani päästessäni osaksi Bondin huipputiimiä ja luomaan uutta kasvua. Bond on arvostetun toimiston maineessa. Bondin “simple wins” -ideologia sekä kyky yhdistää korkeatasoista designia, brändäystä, tilasuunnittelua ja viimeisintä teknologiaa tekee meistä uniikin ja halutun kumppanin monelle yritykselle – tai kaupungille, kuten Miami Beach”, kuvailee Haapala tiedotteessa.

Bondin töihin lukeutuvat muun muassa British Airwaysin 100-vuotisjuhlavuoden kokonaisuuteen kuuluvan BA 2119 Flight of the Future -näyttelyn suunnittelu Lontoon Saatchi Galleryyn, Paulig Kulma Helsingin keskustassa, Dubaissa sijaitsevan ”seitsemän tähden” hotellin Burj Al Arabin ravintoloiden ilmeet, Kari Aihisen maaliskuussa Helsinkiin avautuva ravintola Version sekä Action Stadium activity park -konsepti, jonka ensimmäiset kohteet avautuvat vuonna 2020 Englantiin ja Aasiaan. Miami Beach -brändäyksen tuloksia päästään näkemään vuoden 2020 kuluessa.