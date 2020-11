Lukuaika noin 8 min

Valtamerten formula ykkösiksi ja merten Mount Everestiksikin kutsuttu yksinpurjehduskilpailu Vendée Globe käynnistyy sunnuntaina kello 14.02. Ensimmäistä kertaa mukana on pohjoismaalainen purjehtija, suomalainen lentokapteeni Ari Huusela.

Kyseessä on erittäin vaativa kilpailu, jossa purjehditaan maailman ympäri yksin ja pysähtymättä. Laji on myös kallis, sillä pelkkään vakuutukseen voi upota noin satatuhatta euroa. Myös vene ja sen kunnostaminen kisakuntoon ovat maksaneet paljon, joten mukaan on tarvittu sponsoreita jo kauan ennen starttia. Sponsoreiden hankkiminen on ollut Huuselalle iso työ.

”On äärimmäisen vaikeaa saada ihmisiä ymmärtämään, kuinka isosta tapahtumasta ja mahdollisuudesta on kysymys”, Huusela sanoo.

Huuselan mukaan Vendée Globe ei ylipäätään ole ainoastaan purjehduskilpailu.

”Tässä kyse suuresta tarinasta, tämä on reality-ohjelma, jossa on tarjolla valtavasti draamaa ilman käsikirjoitusta”, hän kuvailee.

Draaman kaari on pitkä. Huusela hankki veneensä kesällä 2017, ja kustannuksia on kertynyt pitkin matkaa. Osaan niistä on saatu tukea kumppaneilta, mutta paljon on pitänyt rahoittaa itsekin. Osa varsinkin teknisistä kumppaneista on tehnyt yhteistyötä Huuselan kanssa pitkään, jo ennen nykyisen veneen hankkimista. Tieto kumppaneiden tuesta rohkaisi Huuselaa tiimeineen käynnistämään Vendée Globeen tähtäävän projektin ja hankkimaan siihen tarvittavan veneen.

Ari Huusela Kuka: Ensimmäinen pohjoismaalainen, joka on hyväksytty mukaan ikoniseen Vendée Globe -yksinpurjehduskilpailuun Syntynyt: 1962 Ammatti: Lentokapteeni Vene: Imoca 60 -luokan Stark

”Yksi hankaluus on, että nämä veneet ovat suhteellisen arvokkaita, eikä uskottavuutta oikein ole ilman venettä. On lähes mahdotonta mennä koputtelemaan ja sanoa, että kyllä lähtisin, jos saataisiin rahaa ja voitaisiin ostaa vene. Oli pakko tehdä rohkeasti päätös ja satsata siihen ja uskoa, että muutkin lähtevät mukaan”, Huusela sanoo.

Yhteistyösopimusten rahasummat ovat luottamuksellisia, mutta kokonaissummasta Huusela voi puhua.

”Kun neljä vuotta sitten aloimme viedä hanketta eteenpäin ja suunnitella venehankintaa, laskimme tarvitsevamme neljän vuoden projektiin veneen osuus mukaan laskettuna 2,5 miljoonaa euroa. Ranskalaiset sanoivat, että tarvitaan vähintään neljä miljoonaa, ja isot tiimit käyttävät neljän vuoden aikana noin 20 miljoonaa. Lähdimme siis noin kymmenesosalla siitä, mitä isot tiimit käyttävät, ja puolella siitä, mitä sanottiin minimiksi.”

Huusela kertoo, että lopulta käytettävissä oli kaikkiaan 1,5 miljoonaa euroa. Potti jäi siis vielä miljoonan vajaaksi itse lasketusta minimistä. Onnekseen Huuselalla on ollut apunaan ihmisiä, jotka ovat työskennelleet projektin hyväksi talkoohengessä. Nytkin Huuselan apuna on ollut Ranskassa kahden kuukauden ajan jatkuvasti neljästä kahdeksaan talkoolaista.

Pääkumppani löytyi myöhään

Pääsponsorin paikka oli auki pitkään. Lopulta puoli vuotta ennen kilpailun starttia Huuselan pääyhteistyökumppaniksi lupautui rakennustarvikeyritys Stark, ja vene nimettiin sen mukaan.

Kumppanuuden julkistamisen yhteydessä Starkin kaupallinen johtaja Jarmo Salmi sanoi yhtiön valinneen sponsorointikohteensa tavallisesti joukkuelajien puolelta. Huuselan projekti oli kuitenkin niin mielenkiintoinen, että yhtiö halusi mukaan.

Vendée Globe Mikä: Neljän vuoden välein järjestettävä purjehduksen kuninkuuskisa, jossa purjehditaan yksin, käymättä maissa ja ilman ulkopuolista apua maapallon ympäri. Lähtö: Les Sable-d’Olonnesta Vendéen maakunnasta Ranskasta sunnuntaina 8.11.2020 Veneet: Imoca 60 -valtameripurjeveneitä Reitin pituus: yli 40 000 kilometriä Järjestetty ensimmäisen kerran: Vuonna 1989 Osallistujat tähän mennessä: 167 kipparia on lähtenyt kisaan. Heistä 89 on päässyt maaliin asti, nopeimmillaan 74 päivässä. Yleisö: Kilpailua seurataan globaalisti lukuisilla televisiokanavilla ja internetissä. Neljä vuotta sitten edellisen kisan yhteydessä kisakylässä vieraili yli kaksi miljoonaa kävijää.

Huusela kertoo, että pääsponsorin saaminen jännitti. Veneelle oli vielä pakko tehdä iso ja kallis remontti ennen kilpailua.

”Se oli kriittinen asia, koska oli tiedossa iso remontti, johon tarvittiin kumppanin satsaus. Jos sitä ei olisi tullut, en todennäköisesti olisi päässyt mukaan. Aikataulusta tuli kireä, mutta kaikki kuitenkin ehdittiin saada kuntoon.”

Huusela kertoo, että kumppanuudesta Starkin kanssa alettiin neuvotella jo viime vuoden joulukuussa.

”Lähes kaikkien kumppaneiden kanssa on ollut samanlaista. Vääntäminen ja kääntäminen on ollut todella työlästä ja vaatinut paljon aikaa.”

Huusela työskentelee lentokapteenina Finnairilla, ja mahdollisten kumppaneiden etsimistä ja tapaamisia on pitänyt hoitaa iltaisin ja öisinkin. Se on ollut kuormittavaa. Huusela kertoo, että apuna on kyllä yritetty käyttää manageritoimistoja, mutta heikolla menestyksellä.

”Yksinpurjehduskilpailu on niin persoonaan sidottu suoritus, että lopulta se, että minä olen neuvotteluissa ja tapaamisissa mukana kertomassa tekemisestä ja tavoitteista itse, on ollut avain”, Huusela sanoo.

Pääyhteistyökumppanin varmistuminen oli tärkeää myös muiden kumppaneiden hankinnan kannalta.

”Stark oli lottovoitto ja tärkeä siinä kohdassa. Sitten muutkin alkoivat uskoa, että tämä oikeasti toteutuu.”

Pian Huusela sai kumppanikseen esimerkiksi veneasemaketju Seapointin ja heidän kontaktiensa kautta suomalaisen avomerivenebrändin Targan. Vendée Globen isäntämaa Ranska on Targan viiden tärkeimmän markkinamaan joukossa.

”Targa on Ranskassa iso ja vahva brändi. Kilpailun media-arvo on pelkästään Ranskassa 200 miljoonaa euroa, joten tämä näkyvyys on hyväksi heille täällä”, Huusela sanoo.

Venetarviketoimija Duell Marinen logo puolestaan teipattiin Huuselan veneeseen vielä elokuussa aivan loppumetreillä ennen lähtöä Suomesta kohti Ranskaa.

Paljon muutakin kuin logo veneessä

Huuselan mukaan kumppanuuksissa on kyse paljosta muustakin kuin logonäkyvyydestä. Yhteistöihin on kuulunut tapahtumia, luentoja, asiakas- ja henkilöstötilaisuuksia sekä esimerkiksi venemessuja. Huuselan tarina taipuu moneen muuhunkin kuin purjehdusbrändien käyttöön. Esimerkiksi yksinpurjehtijan ruoka pysähdyksettömällä maailmanympärimatkalla on monia kiinnostava teema, joten kumppanuus elintarvikebrändien kanssa on luontevaa. Moni kumppanuus liittyy veneessä tarvittavaan tekniikkaan. Myös unen ja henkisen ja fyysisen valmentautumisen kaltaiset teemat liittyvät Huuselan suoritukseen ja kiinnostavat laajasti purjehduspiirien ulkopuolellakin.

”Sponsoreita on monenlaisia, mutta niille kaikille tämä on selkeästi bisnestä, ei mitään hyväntekeväisyyttä, vaan vastikkeellista ja tavoitteellista toimintaa. Kisoja on ollut tasaisin välein, ja tähän asti kumppanit olleet kaikki tyytyväisiä ja saaneet vastiketta”, Huusela sanoo.

Kumppaneihin kuuluu myös esimerkiksi ilmanvaihtotuotteita suunnitteleva ja valmistava suomalaisyhtiö Climecon. Climeconin toimitusjohtajan Tommi Uksilan mukaan yhtiö haluaa tukea purjehdusta puhtaana, teknisesti ja taktisesti moniulotteisena urheilumuotona.

”Tässä hankkeessa olemme toki mukana myös sen vaativuuden takia. Samalla saamme itsellemme kansainvälistä näkyvyyttä, mistä on meille hyötyä, kun tavoitteenamme on kasvattaa tunnettuuttamme kotimaan ulkopuolella”, Uksila sanoi tiedotteessa.

Maailman ympäri sadassa päivässä ja lisäarvoa kumppaneille

Kilpailussa Huuselan tavoite on selvitä matkasta maailman ympäri sadassa päivässä. Se on kuitenkin vain yksi näkökulma.

”Yksi suurimmista menestymisen mittareistani on lisäarvon tuottaminen kumppaneille. Se on onnistunut tosi hyvin.”

Jo Huuselan valmistautuminen matkaan on kiinnostanut lukuisia tiedotusvälineitä, ja hänen lähtönsä Helsingistä kohti Ranskaa oli kesällä näyttävä tapaus.

Huuselan mukaan hänen omassa, jo pitkään rakennetussa henkilöbrändissään keskeisestä on esimerkiksi turvallisuus, joka on tärkeä teema niin ilmailussa kuin purjehduksessakin. Yhteistyökumppanien brändien on tärkeää sopia yhteen Huuselan itsensä kanssa, mutta myös muodostaa toimiva kokonaisuus. Muutamalla Huuselan kilpakumppanilla on taustallaan vain yksi tai kaksi kumppania.

”Heille kumppaneiden kanssa eläminen on aika paljon helpompaa. Minun pitää saada kaikkien kumppaneideni brändit sovitettua yhteen ilman ristiriitoja.”

Huuselan mukaan välillä on ollut vaikeaa saada kumppaneita ymmärtämään, että kun yksi kumppaneista näkyy, näkyy samalla toinenkin. Jos haluaisi kaiken näkyvyyden ainoastaan itselleen, siitä pitäisi maksaa huomattavasti enemmän kuin osasta kokonaisuudessa.

”Jos esimerkiksi samassa tilaisuudessa tai kuvassa näkyy useampi kumppani, niiden näkymiset monistuvat ja toistuvat. Joskus on ollut mustasukkaisuutta. Pitää saada kumppanit ymmärtämään, että tämän mahdollistaminen vaatii useita kumppaneita ja se, että ne kaikki näkyvät ja jakavat tarinaa, on kaikille kumppaneille kertautuvaa näkyvyyttä.”

Talkoohenkeä ja pieniä puroja

Huuselan mukaan jo lähtölinjalle pääseminen on suuri ihme kilpailun mittakaavassa pienellä budjetilla. Hän on myös selviytynyt Imoca-luokan veneellään maaliin kolmessa pian alkavaan koitokseen valmistaneessa kilpailussa.

”Vasta ensimmäisessä kilpailussa vuonna 2018 tuli reality check. Kisassa oli mukana 20 Imoca-luokan venettä ja tiimiä, kokeneita konkareita, joilla oli resurssit kunnossa”, Huusela kertoo parin vuoden takaisesta Atlantin ylityksestä.

Huuselalla oli apunaan sukulaisia ja ystäviä, ammattilaispurjehtijoilla puolestaan jokaisesta osa-alueesta huolehti oma ammattilaisensa.

”Alkoi jo alahuuli väpättää, että nyt olen eksynyt väärään joukkoon. Starttasin kisaan, ja maalissa olin yhdestoista. Viisi venettä keskeytti kisan ja neljä jäi muuten vain taakseni. Näillä resursseilla se oli ihan älyttömän hieno onnistuminen. Suomen lippu liehui siellä, ja tämä on minusta vahvasti myös Suomi-vientiä.”

Viidelläkympillä mastoon

Sen lisäksi, että moni yksityishenkilö on auttanut Huuselaa omin käsin, kenellä tahansa on mahdollisuus päästä mukaan sponsoriksi. Keväällä Huusela brändäsi osan veneestään Samassa veneessä -teeman alle. Yritysten lisäksi myös yksityishenkilöillä oli mahdollisuus päästä osaksi kokonaisuutta ja saada nimensä veneen mastoon

Yksityishenkilö pääsee mastoon edullisimmillaan 50 eurolla, yritykset ja pursiseurat suuremmilla summilla. Torstaina kolmea päivää ennen starttia Huusela kertoo, että mastossa on jo satoja nimiä ja lisää teipataan paikoilleen parhaillaan. Huuselalle tukijoiden joukko on tärkeä paitsi taloudellisesti, myös henkisesti.

”Ihmiset ovat halunneet kantaa kortensa kekoon ja saada nimensä maailmanympärimatkalle mukaani. Se on minulle valtava henkinen tuki, että kun katson ylöspäin, nimiä on melkein maston huippuun asti. Jos joskus väsyttää ja tuntuu ankealta, saan siitä aimo annoksen voimaa.”

Sponsorihankinta jatkuu aivan viime metreille saakka. Huuselan verkkokaupassa kerrotaan kaksi päivää ennen lähtöä, että niin yksityishenkilön kuin yrityksenkin nimi ehtii vielä mukaan – ei enää tarrana, mutta Huuselan käsin kirjoittamana.