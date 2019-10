Lukuaika noin 2 min

Kirsi Räikkönen on nimitetty Lignell & Piispasen uudeksi toimitusjohtajaksi 21.10.2019 alkaen. Räikkönen jatkaa myös Lignell & Piispasen hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin toimitusjohtajana toiminut Harri Nylund siirtyy kehitysjohtajan tehtävään. Näillä muutoksilla yritys pyrkii vastaamaan toimialan kuluttajakäyttäytymisessä ja asiakasrajapinnassa tapahtuviin muutoksiin ja vahvistamaan strategisten kehityshankkeiden läpivientiä.

Kirsi Räikkönen on kokenut kansainvälisten kuluttajabrändien kaupallistaja ja markkinointiammattilainen. Kirsi on työskennellyt Suomen vanhimman panimon Sinebrychoffin, part of Carlsberg Group, markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä, Marimekko Oyj:n markkinointi- ja kehitysjohtajana sekä H&M Hennes & Mauritzissa markkinoinnin johtotehtävissä Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Lisäksi hän on työskennellyt start-up maailmassa ja auttanut pk-sektorin yrityksiä kaupallisessa strategisessa suunnittelussa. Viime vuosina Kirsi on keskittynyt hallitustyöskentelyyn mm. Lignell & Piispasen ja Helsingin Myllyn hallituksissa. Lisäksi hän tekee vapaaehtoistyötä Suomen Mentoreissa.

"Olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta. Lignell & Piispanen on perheyritys, jolla on pitkä historia ja aitoja tarinoita, erinomaiset ja tunnetut tuotteet sekä paljon osaamista, josta voi ammentaa myös tulevaisuudessa. Alkoholitoimiala on minulle jo ennestään tuttu. Ala on ollut jatkuvassa muutoksessa, ja se vaatii yrityksiltä jatkuvaa hereillä oloa. Tällä järjestelyllä pystymme vastaamaan paremmin näihin muutoksiin", toteaa Kirsi Räikkönen tiedotteessa.

"Meillä on käynnistynyt ja käynnistymässä lukuisia mielenkiintoisia kehityshankkeita. Kirsin mukaantulo operatiiviseen toimintaan antaa minulle enemmän aikaa keskittyä näihin tärkeisiin hankkeisiin. Kirsi on toiminut jo useamman vuoden yrityksen hallituksessa, ja hän on tuonut paljon uutta näkemystä yrityksen toimintaan. Siksi tehtävien uudelleenorganisointi tuntui luontevalta, ja odotan innolla, että pääsemme työskentelemään yhdessä Kirsin kanssa", toteaa kehitysjohtajan tehtäviin siirtyvä Harri Nylund tiedotteessa.

Lignell & Piispanen on lähes 170 vuotta toiminnassa ollut perheyritys.