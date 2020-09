Lukuaika noin 2 min

Suomessa ovat alkamassa uuden kansainvälisille markkinoille suunnatun rikosdraaman kuvaukset.

Sorjonen: Muraalimurhat -elokuvan kuvaukset alkavat lokakuussa 2020 koronajärjestelyjen saattelemana. Sorjonen-elokuva saa ensi-iltansa syksyllä 2021.

Tuotannossa ovat mukana Netflix, Yle, Aurora Studios, Business Finland ja Suomen elokuvasäätiö. Kumppaneiden kautta elokuva leviää myös kansainväliselle yleisölle.

Elokuva jatkaa suositun ja maailmalla leviävän Sorjonen-rikossarjan tarinaa. Pääosassa on huippulahjakas, mutta persoonaltaan omalaatuinen Kari Sorjonen, jota näyttelee Ville Virtanen.

Sorjonen-rikossarjan tekijät päättivät Berliinin elokuvafestivaaleilla helmikuussa 2020 vastata fanien toiveeseen ja jatkaa Sorjosen rikostarinoita valkokankaalla.

Uusi kotimainen levitysyhtiö Aurora Studios tarttui hankkeeseen saman tien. Yhtiön toimitusjohtaja Antti Toiviainen uskoo, että myös kotimaassa osataan arvostaa Sorjosta, joka on niittänyt kansainvälistä mainetta nimellä Bordertown.

Esimerkiksi maailman tunnetuimpiin sanomalehtiin lukeutuva The New York Times on nimennyt Sorjosen yhdeksi viime vuosikymmenen parhaista sarjoista maailmassa.

”Olemme erittäin innoissamme saadessamme tuoda yleisön eteen elokuvateattereihin palkitun ja kriitikoiden ylistämän Sorjosen. Sorjonen on yksi Pohjoismaiden merkittävimpiä ja tunnetuimpia Nordic noir -brändejä”, Toiviainen kommentoi tiedotteessa.

Elokuvan taustalta löytyvät samat tekijät kuin Sorjonen-sarjassa: käsikirjoittajat Miikko Oikkonen ja Antti Pesonen sekä myös mainoselokuvien tekijänä tunnetuksi tullut ohjaaja Juuso Syrjä.

Elokuvassa tullaan näkemään Ville Virtanen Kari Sorjosena, Anu Sinisalo Lena Jaakkolana ja Sampo Sarkola Sorjosen arkkivihollisen Lasse Maasalon roolissa.

Elokuvan tuottavat Matti Halonen ja Johannes Lassila Fisher King Oy:stä. Sorjonen-elokuva on saanut Suomen elokuvasäätiön kehittämistuen.

Saksalainen televisio-ohjelmien levitysyhtiö Beta Film osti noin vuosi sitten enemmistöosuuden Fisher Kingistä.

Kaupan myötä Fisher King ja tukholmalainen Dramacorp muodostivat yhdessä Beta Filmin pohjoismaisista tuotannoista vastaavan Beta Nordic Studios (BNS) -nimisen yksikön, joka keskittyy paikallisesti kirjoitettuihin, mutta kansainvälisesti kiinnostaviin sisältöihin.