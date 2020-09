Lukuaika noin 3 min

Tunnustan, me kuluttajat emme ole aina niin fiksuja kuin luullaan. Vielä pari vuotta sitten iloitsin siitä, kuinka kätevää on tilata verkkokaupasta useampi vaihtoehto tarvitsemaansa vaatekappaletta, sovitella kotona ja palauttaa sitten ilmaiseksi ne seitsemän muuta punaista puseroa. En tiennyt, että siististi alkuperäisiin pusseihin viikkaamani vaatteet, joissa olivat laput paikoillaan, luultavasti poltetaan. Enkä ajatellut sitä ylituotannon määrää, jos kaltaisiani kuluttajia on enemmänkin. Olin ajatellut asiaa vain kulutusprosessin helppouden kautta, vain itseni kannalta. Sittemmin olen muuttanut ostokäyttäytymistäni, kiitos kasvaneen valistuksen. Tarvitsemme jatkuvasti lisää tietoa siitä, miten käyttäytyä vastuullisesti ostoksilla.

Vaatebrändi Makia sulki tänään verkkokauppansa ja tyhjensi kivijalkaliikkeensä lanseeratessaan 100-prosenttisesti vastuullisen malliston, muistuttaakseen, että 100-prosenttisen eettisesti, ekologisesti ja moraalisesti kestävää vaatetta ei ole olemassa. Niinpä tänäänkin Makian vaatteita voi ostaa Zalandolta, Booztilta, Kärkkäiseltä, Sokokselta ja muilta jälleenmyyjiltä.

Makia myös julkaisi verkkosivuillaan vastuullisuusmanifestinsä. Mitä enemmän yritys avaa toimintaansa, periaatteitaan ja arvojaan, sitä enemmän sen asiakkaiksi valikoituu ne allekirjoittavia kuluttajia. Riippuu raportin lukijan maailmankatsomuksesta mitä hänelle merkitsee esimerkiksi tieto siitä, että 51 prosenttia Makian vaatteista ja asusteista valmistetaan Turkissa, ja loput valmistuksesta on ripoteltu Eurooppaan ja Kiinaan. Jos kiinnostaa, tarkemmat tiedot Makian vastuullisuustyöstä ja tavoitteista voi lukea raportista. Kiinnostaako?

Makia varmasti osasi odottaa, millaisia reaktioita sen 100-prosenttisesti vastuullinen mallisto -tempaus herättää sosiaalisen median neuvostossa: happamia viherpesu- ja brändinpuunauskommentteja. Onhan se pelkästään viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut otsikoissa milloin minkäkinlaiseen kohun sotkeutuneena. Niitä tuskin tarvitsee tässä eritellä, sillä valitettavasti negatiivisista kohuista jää kuluttajien mieliin vahvempi muistijälki kuin positiivisista. Mutta vastuullisuusesityksen soisi jäävän kuluttajien mieliin. Makian täyttä läpinäkyvyyttä raportti ei edusta. Siinä ei ole esimerkiksi listattuna tehtaiden nimiä, missä sen käyttämä puuvilla on kasvatettu tai onko materiaaleilla ekosertifikaatteja, mutta se on informoiva esitys vastuullisen vaateteollisuuden tavoitteista. Se voi herättää ajatuksia omasta kuluttamisesta.

Ehkä tärkein viesti Makian päivän tempauksessa on: Don´t buy, sleep on it, eli nuku yön yli. Ivana Helsingin perustaja ja muotivaikuttaja Pirjo Suhonen pohti taannoin M&M:lle, voisiko verkkokauppoihin saada puskurin, joka estää ostoksen tekemisen heti ja pakottaa sen sijaan miettimään 24 tuntia. Ehkäpä siinä ajassa saisi päätettyä, mikä kahdeksasta vaihtoehdosta on se oikea, jos yksikään. Tunnustan: olen alkanut jättää tuotteita ostoskoreihin makoilemaan.

