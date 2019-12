Lukuaika noin 2 min

Anu Nissinen, 56, on toiminut viime vuodet eri yhtiöiden hallituksissa. Viestilehdet Oy:n hallituksessa hän on ollut mukana neljän ja puolen vuoden ajan.

Aiemmin Nissinen on työskennellyt muun muassa Sanoma Media Finlandin toimitusjohtajana vuosina 2011–2013 ja ennen sitä Sanoma Entertainmentin toimitusjohtajana. Sanomalla hän on viettänyt kaikkiaan 13 vuotta.

Media-alan ohella kokemusta on kertynyt myös elintarviketeollisuuden puolelta (Sinebrychoff) sekä kaapeli-tv-bisneksestä (HTV). Koulutukseltaan Nissinen on kauppatieteiden maisteri.

Nissinen kertoo M&M:lle, että toiminta Viestilehtien hallituksessa on tehnyt yhtiön hänelle hyvin tutuksi. Siksi siirtyminen toimitusjohtajaksi helmikuun alussa tuntuu luontevalta.

”Tiedän, että yhtiöllä on hyvät tuotteet, palvelut ja osaava henkilöstö. Yhtiö on tehnyt paljon investointeja, ja jatkossa tuotamme varmasti entistä enemmän digitaalisia palveluja, joita haluamme myös kehittää. Tätä transformaatiota pitää vielä kiihdyttää. Se on mielenkiintoinen haaste”, Nissinen toteaa.

Viestilehdet julkaisee maaseutuaiheisia lehtiä, joista tunnetuin ja laajalevikkisin on sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus. Muita yhtiön lehtiä ovat maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen keskittyvä Koneviesti ja suomalaista luontoa käsittelevä Aarre-lehti.

Nissisen mukaan yhtiön mediat tavoittavat laajan joukon erilaisia kohderyhmiä, vaikka käsiteltävät aiheet puhuttelevat myös erityisenä kohderyhmänä etenkin maa- ja metsätaloudesta kiinnostuneita lukijoita.

”Esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuus on uutismedia, joka kertoo ja tekee taustaselvityksiä hyvin laajoista teemoista; olivat ne sitten maataloutta, metsätaloutta, biotaloutta sekä yrittäjyyttä. Tietyllä tavalla lehti kertoo siis koko Suomen asioista, mikä on kiinnostavaa.”

”Kuuntelemme lukijoiden ja asiakkaiden tarpeita tarkasti ja kehitämme sekä painotamme käsiteltäviä teemoja sen mukaan”, Nissinen toteaa.

Median murros ja digitalisaation mukanaan tuomat haasteet ovat tuttu asia myös alalla pitkään työskennelleelle Nissiselle. Hän arvioi, että edessä ei ole mitään erityisen yllättävää. Paikalleen ei voi kuitenkaan jäädä.

”Ihmisten ja organisaation jatkuva oppiminen sekä innovaatioiden ja uusien palvelujen miettiminen on jatkuvaa päivittäistä työtä. Niiden kautta vastaamme haasteisiin, mutta luomme samaan aikaan myös uusia tapoja toimia tässä mediakentässä”, Nissinen sanoo.

Viestilehdet Oy:n hallituksen puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan Anu Nissinen on erinomainen valinta yhtiön toimitusjohtajaksi sekä monipuolisen kokemuksensa että yhteisen historian ansiosta.

”Viestilehdet on viime vuosina panostanut eri medioidensa kehittämiseen ja liiketoimintansa digitalisoimiseen.”

”Tarvitsemme uusia näkökulmia toteuttamaan strategiaamme ja jatkamaan kehitystyötä pärjätäksemme hyvin myös tulevaisuudessa. Anun valinta toimitusjohtajaksi on vahva viesti siitä, että hallitus haluaa tehostaa toimenpiteitä strategiamme toteuttamiseksi”, Marttila kertoo tiedotteessa.

Viestilehdet Oy:n liikevaihto oli vuonna 2018 runsaat 29 miljoonaa euroa ja nettotulos lähes 3,8 miljoonaa euroa.